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İngiltere'den Rusya'ya daha sert yaptırım tehdidi - Son Dakika

İngiltere'den Rusya'ya daha sert yaptırım tehdidi

31.01.2022 22:06
İngiltere'den Rusya'ya daha sert yaptırım tehdidi

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna'ya yönelik saldırgan tutumuna yanıt olarak Rusya'ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesi ve genişletilmesini öngören yeni yasaya ilişkin Avam Kamarası'nda konuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna'ya yönelik saldırgan tutumuna yanıt olarak Rusya'ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesi ve genişletilmesini öngören yeni yasaya ilişkin Avam Kamarası'nda konuştu.

Söz konusu yasayla, otomatik olarak yaptırım uygulanmayacağını ancak Rusya'nın Ukrayna'ya daha fazla sınır ihlali yapması durumunda ilave yaptırımlar için yetkiler sağlayacağını söyleyen Truss, yeni tedbirlerin, İngiltere'nin, varlıkların dondurulması ve seyahatlerin yasaklaması konusunda ABD ve diğer müttefiklerle hareket etmesine izin vereceğini söyledi.

Truss, "İster Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan eylemlerini destekleyin, ister Kremlin için daha geniş bir öneme sahip olun, size yaptırım gücümüz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Kremlin'in saklanacak hiçbir yeri olmayacak"

Bakan Truss, Kremlin'in içindeki ve çevresindekilerin saklanacak hiçbir yeri olmayacağını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kremlin'in saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı eyleminin sorumluluğunu paylaşanların, ağır bir bedelin ödenmesine ortak olacağından emin olacağız. İngiltere'deki varlıkları dondurulacak. Hiçbir İngiliz işletmesi veya birey onlarla işlem yapamayacak ve İngiltere'ye girmeye çalışırlarsa geri çevrilecekler."

Truss, önlemlerin Rusya'ya karşı şimdiye kadarki en sert yaptırım rejimi olduğunu ve Brexit'ten bu yana İngiltere'nin yaklaşımındaki en büyük değişiklik olduğunu sözlerine ekledi.

İngiliz hükümeti, halihazırda yalnızca Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleriyle doğrudan bağlantılı olanlara yaptırım uygulayabilir ancak söz konusu yeni yasa, çok daha geniş yelpazedeki birey ve işletmelere yaptırım uygulanmasına olanak sağlayacak.

"Yaptırım tehdidi, iş dünyasına yönelik gizlenmeyen bir saldırı"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere'nin Rus şirketlerine yönelik olası yeni yaptırımlarını, "iş dünyasına yönelik gizlenmeyen saldırı" olarak tanımlamıştı.

Peskov, "Bu Londra'dan gelen çok endişe verici bir açıklama, bence sadece bizim için değil, şirketlerimiz için de endişe verici." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Rusya'nın, ulusal çıkarlarını gözeterek yaptırımlara mütekabiliyet gereği yanıt vereceğini belirten Peskov, "Tek bir ülkenin Rus iş dünyasına saldırısı, elbette, misilleme önlemleri alınması gerektiği anlamına gelir ve bu önlemler, yalnızca kendi çıkarlarımızı dikkate alarak şekillendirilecektir." ifadelerini kullanmıştı.

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England, Kremlin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'den Rusya'ya daha sert yaptırım tehdidi - Son Dakika


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