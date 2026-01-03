İngiltere\'den Venezuela Açıklaması

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin uzun süredir Venezuela'da iktidarın değişmesini desteklediğini belirterek, "(Venezuela Devlet Başkanı) Nicolas Maduro'yu meşru olmayan başkan olarak görüyorduk ve rejiminin sona ermesi karşısında herhangi bir üzüntü duymuyoruz." ifadesini kullandı.

STARMER: MADURO MEŞRU DEĞİL, ÜZÜLMÜYORUZ

Starmer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD'nin Venezuela müdahalesine ilişkin açıklama yaptı. Başbakan Starmer, "İngiltere uzun süredir Venezuela'da iktidarın değişmesini desteklemektedir. Maduro'yu meşru olmayan başkan olarak görüyorduk ve rejiminin sona ermesi karşısında herhangi bir üzüntü duymuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Venezuela müdahalesinin ardından uluslararası hukuka olan desteğini yinelediğini hatırlatan Starmer, "İngiltere hükümeti, Venezuela halkının iradesini yansıtan meşru bir hükümete güvenli ve barışçıl geçiş sağlamak amacıyla önümüzdeki günlerde ABD'li meslektaşlarıyla gelişen durumu görüşecek." ifadelerine yer verdi.

MACRON: MADURO'NUN MUHALİFİ, GEÇİŞ DÖNEMİNİN LİDERİ OLSUN

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin askeri operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalayarak ülke dışına çıkardığı Venezuela'da, geçiş döneminde liderliğin 2024 seçimlerinde Maduro'ya karşı yarışan muhalif Edmundo Gonzalez tarafından üstlenilmesi çağrısında bulundu.

"VENEZUELA, MADURO'NUN DİKTATÖRLÜĞÜNDEN KURTULACAK"

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuela halkının bugün Nicolas Maduro diktatörlüğünden kurtulduğunu ve bundan ancak sevinç duyabileceğini" belirtti.

ALMANYA BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin Venezuela'daki müdahalesinin hukuki durumunun karmaşık olduğunu belirtti. Merz, Maduro'nun iktidarını tanımadıklarını ve seçimle meşrulaştırılmış bir hükümete geçişin hedeflenmesi gerektiğini vurguladı.

NE OLDU

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu.