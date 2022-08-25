İngiliz basınında yer alan haberlere göre, halihazırda Myanmar Sorumlu İş Merkezi (MCRB) adlı kuruluşun yöneticiliğini yapan eski büyükelçi Bowman ile eşi, dün ülkenin en büyük şehri Yangon 'da gözaltına alındı.

İngiltere'nin eski Myanmar Büyükelçisi Vicky Bowman ile Myanmarlı sanatçı ve eski siyasi mahkum olan eşi Htein Lin gözaltına alındı.

Kaynak: AA

England, Myanmar, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eski İngiliz büyükelçi ile eşi Myanmar'da gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.