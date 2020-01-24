İngiltere, Pakistan için yaptığı seyahat uyarısının kapsamını daralttı - Son Dakika

İngiltere, Pakistan için yaptığı seyahat uyarısının kapsamını daraltarak birçok bölgenin seyahat için güvenli olduğunu duyurdu.

İngiltere'nin İslamabad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, aralık ayında ülkeye atanan Büyükelçi Christian Turner'ın talimatıyla seyahat uyarısının yeniden gözden geçirilerek güncellendiği belirtildi.

En son 2015'te güncellenen seyahat uyarısının ardından ülkede güvenlik alanında birçok önlem alındığı vurgulanan açıklamada, " British Airways'in yeniden uçuşlara başlaması ve Cambridge Dükü ile Düşesinin Ekim 2019'da ülkeyi ziyaret etmesi güvenlik riskinin azalmasıyla mümkün olmuştur." ifadesi kullanıldı.

Pakistan'ı 2018'de 484 bin Birleşik Krallık vatandaşının ziyaret ettiği hatırlatılan açıklamada, seyahat uyarısının kapsamının daraltılmasıyla bu sayının daha da artacağı kaydedildi.

İngiltere'nin kararı Pakistan'da da olumlu karşılandı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayşe Faruki, Twitter hesabından, "Pakistan halkı ve hükümeti, İngiltere'nin detaylı çalışmasını olumlu karşılamaktadır. Pakistan ile İngiltere arasında daha güçlü bağlar kurmamızı sağlayacak önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

İpek Yolu'nda seyahat artık güvenli

Yeni uyarıda daha önce tavsiye edilmeyen araçla ülkenin kuzeyine seyahat etmenin artık risk taşımadığı belirtildi.

Daha önce tamamı riskli görülen 880 kilometrelik İslamabad-Gilgit-Baltistan rotasının yeni uyarıya göre yalnızca 500 kilometrelik Mansehra-Çilas kısmının riskli görüldüğü, bu nedenle Gilgit-Baltistan'a alternatif yollarla gidilebileceği kaydedildi.

Tarihi İpek Yolu'nun geçtiği rota üzerindeki alternatif güzergahın Naran Vadisi'nden geçtiği bilgisi de paylaşıldı.

Cambridge Dükü William ve eşinin ekim ayında ziyaret ettiği Kalaş ve Bamboret vadilerine yapılacak seyahatlerin ise güvenli olduğu kaydedildi.

Belucistan eyaletinin tamamında hala güvenlik riski bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, özel durumlar halinde eyaletin güneyindeki Gvadar limanına gidilmesi önerildi.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Afganistan sınırında bulunan bölgeleri ile Svat vadisi de gidilmesi tavsiye edilmeyen noktalar arasında yer aldı.

Açıklamada Keşmir'i ikiye bölen Kontrol Hattı yakınlarında bulunmanın da risk taşıdığına dikkati çekildi.