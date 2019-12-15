İngiltere seçimlerinin ardından İskoçya bayrak açtı: Bizi zorla Birleşik Krallık'ta tutamazsınız - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere seçimlerinin ardından İskoçya bayrak açtı: Bizi zorla Birleşik Krallık'ta tutamazsınız - Son Dakika Dünya

İngiltere seçimlerinin ardından İskoçya bayrak açtı: Bizi zorla Birleşik Krallık'ta tutamazsınız

6 saat önce

İskoçya Başbakanı ve İskoçya Ulusal Partisi Lideri (SNP) Nicola Sturgeon, seçimlerden zaferle çıkan İngiltere Bşabakanı Boris Johnson'a İskoçya'yı Birleşik Krallık'ta zorla tutamayacağı uyarısında bulundu

İngiltere seçimlerinin ardından İskoçya bayrak açtı: Bizi zorla Birleşik Krallık'ta tutamazsınız, System.String[]

İskoçya Başbakanı ve İskoçya Ulusal Partisi Lideri (SNP) Nicola Sturgeon, seçimlerden zaferle çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a ülkesini Birleşik Krallık'ta zorla tutamayacağı uyarısında bulundu.


SNP, 12 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde İskoçya'yı parlamentoda temsil eden 59 sandalyeden 48'ini kazandı. Bu da Avrupa Birliği'nden ayrılmak istemeyen Sturgeon'un ikinci bir bağımsızlık referandumuna gitmesi konusunda elini güçlendirdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Birleşik Krallık, Boris Johnson, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, Çinli iki diplomatı askeri üsse izinsiz girdiği için gizlice sınır dışı etmiş
Türkiye acil kodla istemişti! İHA ve SİHA'lar KKTC'ye geldi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden ocağında göçük: 30 ölü Fransa'da Noel kutlamaları için grevlere ara verilmesi çağrısı yapıldı

Son Dakika Haberleri
20:24 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
20:20 İklim Zirvesi - İklim değişikliği için yapılan en uzun tartışma 'taviz anlaşması'yla bitti - Son Dakika Haber
20:17 Guterres: Uluslararası toplum, ikilim değişikliğiyle mücadelede önemli bir fırsatı kaçırdı - Son Dakika Haber
20:17 Libya: Tobruk merkezli hükümetten Türkiye mutabakatına tepki - Son Dakika Haber
20:16 ABD, Çinli iki diplomatı askeri üsse izinsiz girdiği için gizlice sınır dışı etmiş - Son Dakika Haber
19:05 Domuzu farketti, peşine düştü! Sürek avında kurşunların hedefi oldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 20:28:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere seçimlerinin ardından İskoçya bayrak açtı: Bizi zorla Birleşik Krallık'ta tutamazsınız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]