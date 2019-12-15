İngiltere seçimlerinin ardından İskoçya bayrak açtı: Bizi zorla Birleşik Krallık'ta tutamazsınız

İskoçya Başbakanı ve İskoçya Ulusal Partisi Lideri (SNP) Nicola Sturgeon, seçimlerden zaferle çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a ülkesini Birleşik Krallık'ta zorla tutamayacağı uyarısında bulundu.



SNP, 12 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde İskoçya'yı parlamentoda temsil eden 59 sandalyeden 48'ini kazandı. Bu da Avrupa Birliği'nden ayrılmak istemeyen Sturgeon'un ikinci bir bağımsızlık referandumuna gitmesi konusunda elini güçlendirdi.