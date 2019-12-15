Son Dakika › Dünya › İngiltere seçimlerinin ardından İskoçya bayrak açtı: Bizi zorla Birleşik Krallık'ta tutamazsınız - Son Dakika Dünya
İngiltere seçimlerinin ardından İskoçya bayrak açtı: Bizi zorla Birleşik Krallık'ta tutamazsınız
6 saat önce
İskoçya Başbakanı ve İskoçya Ulusal Partisi Lideri (SNP) Nicola Sturgeon, seçimlerden zaferle çıkan İngiltere Bşabakanı Boris Johnson'a İskoçya'yı Birleşik Krallık'ta zorla tutamayacağı uyarısında bulundu
İskoçya Başbakanı ve İskoçya Ulusal Partisi Lideri (SNP) Nicola Sturgeon, seçimlerden zaferle çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a ülkesini Birleşik Krallık'ta zorla tutamayacağı uyarısında bulundu.
SNP, 12 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde İskoçya'yı parlamentoda temsil eden 59 sandalyeden 48'ini kazandı. Bu da Avrupa Birliği'nden ayrılmak istemeyen Sturgeon'un ikinci bir bağımsızlık referandumuna gitmesi konusunda elini güçlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:17
Son Dakika ABD, Çinli iki diplomatı askeri üsse izinsiz girdiği için gizlice sınır dışı etmiş Türkiye acil kodla istemişti! İHA ve SİHA'lar KKTC'ye geldi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden ocağında göçük: 30 ölü Fransa'da Noel kutlamaları için grevlere ara verilmesi çağrısı yapıldı