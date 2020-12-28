İngiltere Ticaret Bakanı: Türkiye'yle Salı günü serbest ticaret anlaşması imzalayacağız - Son Dakika
BBC

İngiltere Ticaret Bakanı: Türkiye'yle Salı günü serbest ticaret anlaşması imzalayacağız

28.12.2020 02:42
İngiltere Ticaret Bakanı: Türkiye'yle Salı günü serbest ticaret anlaşması imzalayacağız, System.String[]

İngiltere Ticaret Bakanlığı, Türkiye ve İngiltere'nin Salı günü bir serbest ticaret anlaşması imzalayacağını duyurdu.

İngiltere Ticaret Bakanlığı, Türkiye ve İngiltere'nin Salı günü bir serbest ticaret anlaşması imzalayacağını duyurdu. Bu, İngiltere'nin AB'yle vardığı ticaret anlaşmasının ardından imzalayacağı ilk ticaret anlaşması olacak.

İki ülkenin imzalayacağı anlaşma, Ankara ve Londra arasındaki mevcut ticaret koşullarının devamını sağlayacak.

Ancak, İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, çok yakında iki ülke arasında özel bir anlaşma yapılmasından umutlu oludğnu söyledi.

Truss yaptığı yazılı açıklamada, "Bu hafta, gümrüksüz ticaret düzenlemelerini imzalamayı bekliyoruz ve bu ticari ilişkimizi destekleyecek. İngiltere'de imalat, otomotiv ve çelik endüstrilerinde binlerce işe netlik sağlayacak" dedi.

Truss ayrıca, "Şimdiyse İngiltere ve Türkiye arasında yakın gelecekte mahsus bir İngiltere-Türkiye ticaret anlaşması yapılması için Türkiye'yle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" diye de ekledi.

Beşinci büyük ticaret anlaşması

Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret hacmi 2019'da 25 milyar 250 milyon dolara düzeyindeydi ve İngiltere, Türkiye'yle imzalanacak anlaşmanın, Japonya, Kanada, İsviçre ve Norveç 'in ardından beşinci büyük ticaret anlaşması olduğunu belirtti.

İngiltere, AB'den çıkış için verilen bir yıllık geçiş sürecinin sona ereceği 1 Ocak'tan önce, şu ana dek 62 ülkeyle ticaret anlaşması yaptı.

Londra, Ankara'nın AB'yle Gümrük Birliği Anlaşması bulunduğundan, Türkiye'yle geçen hafta AB'yle anlaşmaya varıl masından önce Türkiye'yle ticaret anlaşması yapamıyordu.

İngiltere Ticaret Bakanı: Türkiye'yle Salı günü serbest ticaret anlaşması imzalayacağız

Avrupa Birliği, İngiltere, Türkiye, Salı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere Ticaret Bakanı: Türkiye'yle Salı günü serbest ticaret anlaşması imzalayacağız - Son Dakika Dünya

BBC

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