İnönü Belediyesi GSK madalyalara doymuyor

Eskişehir İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring takımı Türkiye genelince yapılan yarışmalarda madalyaları toplamaya devam ediyor.

İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) Oryantiring Takımı 14-15 Kasım'da Aksaray'da düzenlenen 2020-2021 Sezonu 1. Kademe Türkiye Oryantiring Şampiyonasında 10 madalya toplayarak yarışmalara damgasını vurdu. 26 ilden 65 kulüp ve 550 sporcunun katıldığı şampiyonada İnönü Belediyesi GSK Oryantiring Takımı elde ettiği başarılarından dolayı bölgenin gözde ve dikkat çeken kulübü olurken Eskişehir'inde adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

İnönü Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüp Başkanı Serhat Hamamcı'nın da sporculara eşlik ettiği ve iki gün süren yarışlarda İnönü Belediyesi GSK'lı sporcular; 1.Gün Orta Mesafede K21B Kategorisinde Ayşe Akın Özdemir 1'nci, E21B İbrahim Kor 1'nci, İlyas Avcı 2'nci, K18 Doğa Oymak 2'nci, K40 Nihal Özçelik 2'nci olurken K21'de Elif Gökçe Avcı 3'ncülük elde etti. 2.Gün Uzun Mesafe yarışlarında ise E21B Kategorisinde İbrahim Kor 1'nci, İlyas Avcı 2'nci, K21B Ayşe Akın Özdemir 3'ncü, K21 Elif Gökçe Avcı 3'ncü olurken 2 gün süren zorlu yarışlarda takım toplamda 10 madalya almaya hak kazandı.

14-15 Kasım'da Aksaray'da düzenlenen yarışlarda 10 madalya kazanan İnönülü sporcular yarışlar sonrası desteklerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkürlerini dile getirdiler. - ESKİŞEHİR