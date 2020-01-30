İnönü'de Güvenlik Toplantısı - Son Dakika

İnönü'de Güvenlik Toplantısı
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Eskişehir İnönü İlçe Güvenlik ve Muhtarlar Toplantısı, İlçe Kaymakam Vekili Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü başkanlığında yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:24 Kaynak: İHA
Eskişehir İnönü İlçe Güvenlik ve Muhtarlar Toplantısı, İlçe Kaymakam Vekili Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü başkanlığında yapıldı.
İnönü Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulu konferans salonunda düzenlenen toplantıda, İlçe Kaymakam Vekili Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü ve İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, ilçe muhtarlarının talep ve görüşlerini dinleyerek yapılması gereken çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Toplantıya, kamu kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı. - ESKİŞEHİR
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