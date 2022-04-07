İnşaat hırsızı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İnşaat hırsızı tutuklandı

07.04.2022 11:18
İnşaat hırsızı tutuklandı

Niğde'de JASAT ekipleri tarafından yakalanan inşaat hırsızı sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Niğde'de JASAT ekipleri tarafından yakalanan inşaat hırsızı sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı faili meçhul olaylarının aydınlatılmasına yönelik JASAT ekiplerince Gümüşler Kasabasında farklı tarihlerde meydana gelen 2 ayrı İnşaattan Hırsızlık olayı aydınlatıldı. Hırsızlık şüphelileri jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak Niğde Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - NİĞDE

YORUMLAR
500
İnşaattan hırsızlık şüphelileri JASAT dedektiflerinden kaçamadı İnşaattan hırsızlık şüphelileri JASAT dedektiflerinden kaçamadı Sinop'ta haklarında 10'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı Sinop'ta haklarında 10'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Jandarma, İnşaat, JASAT, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnşaat hırsızı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
11:57 Ali Koç'un da sabrı kalmadı! Fenerbahçe'de Mesut Özil hikayesi bitiyor
11:55 Putin'den yeni hamle: Kızlarına yaptırım uygulanınca, yaptırımdan korumak için sevgilisini şirket künyesinden çıkardı
11:43 Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
11:32 Safiye Soyman, canlı yayında Seda Sayan'a nikah için aldığı hediyeyi anlattı
11:32 Yengesinin elini ve ağzını koli bandıyla bantlayıp, bayıltana kadar dövdü: Altın bileziklerini çalıp kaçtı
11:26 Macaristan da, Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuğa soyundu: Orban, Putin ve Zelenski'yi Budapeşte'ye davet etti
11:22 7 Nisan Perşembe günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
11:13 Watford'un sahiplerinden Başkan Ali Koç'a Ozan Tufan nasihati: Oynamayınca kilo alıyor, oynatın!
10:59 MHP lideri Bahçeli'den anket şirketlerine: Anketleri yaparken Kandil'de mi dolaşıyorsunuz?
10:52 7 Nisan gram altının fiyatı 913 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 12:06:11. #1.11#
SON DAKİKA: İnşaat hırsızı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement