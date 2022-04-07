İnşaat hırsızı tutuklandı - Son Dakika

Niğde'de JASAT ekipleri tarafından yakalanan inşaat hırsızı sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı faili meçhul olaylarının aydınlatılmasına yönelik JASAT ekiplerince Gümüşler Kasabasında farklı tarihlerde meydana gelen 2 ayrı İnşaattan Hırsızlık olayı aydınlatıldı. Hırsızlık şüphelileri jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak Niğde Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - NİĞDE