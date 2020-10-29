İnşaat işçisi, hibe desteğiyle besi çiftliği kurup, patron oldu - Son Dakika

İnşaat işçisi, hibe desteğiyle besi çiftliği kurup, patron oldu

29.10.2020 07:46
İnşaat işçisi, hibe desteğiyle besi çiftliği kurup, patron oldu, System.String[]

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde Abdullah Ecevet (43), inşaatlarda işçi olarak çalışıp, geçimini sağlarken, 'Besi Sığırcılığı Projesi' kapsamında aldığı hibe desteğiyle çiftlik kurarak, patron oldu.

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde Abdullah Ecevet (43), inşaatlarda işçi olarak çalışıp, geçimini sağlarken, 'Besi Sığırcılığı Projesi' kapsamında aldığı hibe desteğiyle çiftlik kurarak, patron oldu.

Van'dan 15 sene önce geldiği Manisa'nın Saruhanlı ilçesine yerleşen, evli ve 3 çocuk babası Abdullah Ecevet, uzun yıllar işçi olarak inşaatlarda çalıştı. Kendi işini kurmak isteyen Ecevet, baba mesleği olan hayvancılık üzerine araştırmalar yaptı. Besicilik yapmaya karar veren Ecevet, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Manisa Koordinatörlüğü'ne başvurunca 'Besi Sığırcılığı Projesi' kapsamında yüzde 40 hibe desteği almaya hak kazandı. Ecevet, 1000 metrekarelik alanda 1 milyon 750 bin lira harcayıp, tesis kurarak, kendi işinin patronu oldu. Abdullah Ecevet, devletin verdiği desteklerden memnun olduğunu dile getirerek, "Hayvancılık baba mesleğim olduğu için merakım da vardı. Böyle bir düşüncem de vardı. Araştırdığımda TKDK'nın desteklerini öğrendim. Kendi kafamda düşündüğüm projeyi iptal ederek, TKDK'nın projesine dahil oldum. Çok da güzel oldu. Kendim de bu işi yapabilirdim ama bu kadar profesyonel olmazdı. Devletimizin verdiği destekler güzel. Her konuda bize yardımcı oldular" dedi.

300 BİN LİRALIK DESTEK

Tesisin yeni olduğunu, işlerinin rayına oturmasının ardından yanında işçi çalıştırarak, istihdama katkı sağlayacağını da belirten Ecevet, "Yatırım 1 milyon 750 lira tuttu. Yüzde 40 destek aldık. 300 bin lira hibe aldık. Tavsiye ederim. Şu an 50 büyükbaş hayvanım var. Hepsi kasaplık hayvanlar. Belirli bir kilodan sonra kesime gönderiyorum. Kendi işimin patronu oldum" diye konuştu.


İnşaat işçisi, hibe desteğiyle besi çiftliği kurup, patron oldu
İnşaat işçisi, hibe desteğiyle besi çiftliği kurup, patron oldu
İnşaat işçisi, hibe desteğiyle besi çiftliği kurup, patron oldu
İnşaat işçisi, hibe desteğiyle besi çiftliği kurup, patron oldu
İnşaat işçisi, hibe desteğiyle besi çiftliği kurup, patron oldu
İnşaat işçisi, hibe desteğiyle besi çiftliği kurup, patron oldu
İnşaat işçisi, hibe desteğiyle besi çiftliği kurup, patron oldu
İnşaat işçisi, hibe desteğiyle besi çiftliği kurup, patron oldu
İnşaat işçisi, hibe desteğiyle besi çiftliği kurup, patron oldu
İnşaat işçisi, hibe desteğiyle besi çiftliği kurup, patron oldu
İnşaat işçisi, hibe desteğiyle besi çiftliği kurup, patron oldu
İnşaat işçisi, hibe desteğiyle besi çiftliği kurup, patron oldu

Saruhanlı, Manisa, TKDK, İşçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnşaat işçisi, hibe desteğiyle besi çiftliği kurup, patron oldu - Son Dakika

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