İnşaat Üretimi Yıllık %22,3 Arttı

İnşaat üretimi yıllık yüzde 22,3 artarken, aylık ise yüzde 0,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 22,3 arttı. İnşaatın alt sektörleri, incelendiğinde, Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,4 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 16,7 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 22,5 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 0,1 azaldı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,8 azaldı. - İSTANBUL