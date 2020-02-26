İnşaatına başlanan Levent Camii havadan görüntülendi - Son Dakika

İstanbul'da 18 dönümlük araziye inşa edilecek, büyüklüğü 5 bin 744 metrekare, kapalı ve açık alan kapasitesi tamamlandığında 20 bin kişi kapasiteli olacak Levent Camii'nin kazık çakma işlemleri başladı. Çalışmalar havadan drone ile görüntülendi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde 2016 yılında cami alanı olarak imar planlarına işlenen 18 bin 400 metrekare büyüklüğündeki araziye, Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan Levent Camii'nin inşaatına başlandı. Havadan görüntülenen camide kazık çakma işlemlerinin başladığı görüldü. Ayrıca eskiden Merkez Bankası'na ait olan arazi, 2016 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla ibadet alanı olarak kabul edildi. Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, birkaç ay önce Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili makamlara 18 bin 400 metrekarelik alanda cami yapmak için girişimde bulundu. Projenin kabul edilmesinin ardından Mimar Mehmet Güner tarafından projesi çizilen caminin inşaatına ihaleyi alan ASL İnşaat tarafından başlandı. Öte yandan caminin 2 yıl süre ile tamamlanması öngörülüyor.



Rakamlarla Levent Camii



İhale bedeli 159 milyon 738 bin lira olan cami, 5 bin 744 metrekarelik alan üzerinde yükselecek. Kapalı ve açık alanlarıyla birlikte toplam 20 bin kişi kapasiteli olacak cami, klasik mimari özelliklere sahip. Caminin mimarisinde Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi'nden öykünüldü. Caminin inşasında, modern inşaat tekniklerinin tamamı kullanılacak. Projede ana hedef, depreme dayanıklılık. İstanbul için öngörülen deprem katsayısının üzerindeki bir değer dikkate alınarak statik projeleri hazırlandı. Kapalı ve açık alanları, gerektiğinde deprem toplanma alanı olarak kullanılacak.



Camide 900 araçlık 4 katlı otopark bulunacak



23 metre ana kubbe çapına sahip olan caminin ana kubbe yüksekliği ise 44 metre olacak. Caminin 2 minaresi 66, 2 minaresi 77 metre yükseklikte inşa edilecek. İçinde 9 asansörün de yer alacağı camide, 2 tane çok amaçlı salon bulunacak.



"Bu bir ihtiyaç projesi "



Aynı anda yaklaşık 20 bin kişinin ibadet edebileceği Levent Camii'nin inşaatı hakkında bilgi veren Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "Beton kazıklarımızı çakmaya başladık. Temel kazıklarımızın hemen peşinden hafriyat çalışmalarımıza başladık. Bu proje bir ihtiyaç projesidir. Sarıyer Büyükdere'den Yıldız Hamidiye Camii'ne kadar ana arterde bu büyüklükte bir cami hiç yok. Bir ihtiyaç projesi olarak gördüğümüz için 2016 senesinde bu arazi Büyükşehir Belediyesi tarafından cami ibadet alanı olarak tahsis edildi. Bizde dernek olarak gerekli yerlere müracaat ederek burada cami yapma iznini aldık. Bu proje yaklaşık 20 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği namaz kılabileceği bir projedir" diye konuştu.



"Aynı zamanda toplanma alanı olarak tasarlanacak"



Yapımı tamamlandıktan sonra aynı zamanda caminin toplanma alanı olacağını ifade eden Külünk, "İstanbul için düşünülen deprem zamanında bir toplanma alanı olarak tasarlanacak. AFAD burası için olan projesine çok yakında başlayacak. Burası aynı zamanda bir toplanma alanı olacak. Zaten caminin amacı günde 5 vakit toplama afet durumunda insanların burada toplanabilmesini düşünerek projemizi statik olarak tasarlıyoruz. 2 sene içerisinde projemizi tamamlayacağımızı ümit ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL