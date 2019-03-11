İnşaattan Düşen İşçi Ağır Yaralandı
37 dakika önce
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.
Ankara
'nın Beypazarı
ilçesinde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, inşaat işçisi Mazhar Güleç (58) çalıştığı sırada dengesini kaybederek ikinci kattan zemine düştü.
Ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı Beypazarı Devlet Hastanesi
'ndeki müdahalenin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
'ne sevk edildi.
Yaralı Güleç'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:16 Kaynak: AA
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