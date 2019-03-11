Son Dakika Haberleri: İnşaattan Düşen İşçi Ağır Yaralandı

İnşaattan Düşen İşçi Ağır Yaralandı

37 dakika önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.

İnşaattan Düşen İşçi Ağır Yaralandı, System.String[]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, inşaat işçisi Mazhar Güleç (58) çalıştığı sırada dengesini kaybederek ikinci kattan zemine düştü.

Ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı Beypazarı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralı Güleç'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:16 Kaynak: AA

Ankara, Beypazarı, İşçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkent'te Spor Salonununda Fuhuş Yapanlara Baskın: 6'sı Kadın 13 Kişiye Gözaltı Ada'nın Anketine Göre, Ankara'yı Mehmet Özhaseki Kazanıyor

Mansur Yavaş Hakkında, "Görevi Kötüye Kullanma" Suçundan İddianame Hazırlandı AK Parti Ankara Adayı Özhaseki FETÖ Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: 'Haseki'nin Adını Verin' Diyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 23:53:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnşaattan Düşen İşçi Ağır Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]