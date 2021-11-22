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İnsan beyni küçülüyor! Sebebi obezitedeki artış! - Son Dakika

İnsan beyni küçülüyor! Sebebi obezitedeki artış!

22.11.2021 08:41
İnsan beyni küçülüyor! Sebebi obezitedeki artış!

Bulgulara göre modern insanın beyin kütlesi son 50 bin yılda yüzde 5'ten fazla azaldı.ABD'li bilim insanı Jeff Morgan Stible'ın yeni araştırması insan beyninin giderek küçüldüğüne yönelik şüpheleri doğruladı.

Independent Türkçe'de yer alan çeviriye göre; Los Angeles Doğa Tarihi Müzesi'nde görev alan nörobiyolog, hakemli bilimsel dergi Brain, Behavior and Evolution'da yayımlanmak üzere kabul edilen makalesinde, modern insanlarda ensefalizasyon (beyin boyutunun vücudun geri kalanına oranı) düzeyinde düşüş tespit etti.

Bilim insanı, bu düşüşün büyük ölçüde obezitedeki artışla ilişkili olduğunu düşünüyor. Stibel'ın tahminine göre beynin boyutundaki son azalmalar, modern insanın değişen fizyolojisine (özellikle vücut kütlesine) uyum sağlama hamlesi olabilir.

SON 50 BİN YILDA YÜZDE 5 KÜÇÜLME

Son 4 milyon yıl boyunca, hominin vücut büyüklüğü arttı. Bu sırada beyin vücudun geri kalanına göre orantısız bir şekilde büyüdü. Artan ensefalizasyonun, memelilerdeki daha yüksek bilişsel yeteneğin itici gücü olduğuna inanılıyor.

Beynin yapay zeka ve implantlar aracılığıyla iyileştirilebildiği keşfedildi

Ancak Stible'ın araştırmasına göre milyonlarca yıllık hominin evriminin aksine, modern insanın beyin kütlesi son 50 bin yılda yüzde 5'ten fazla azaldı.

Araştırmada Holosen devrinden kalan 30 ve Geç Pleistosen'den kalan 25 Homo sapiens kafatası incelendi. Daha geniş ölçekte karşılaştırma için 16 eski hominin örneği de araştırmaya dahil edildi. Modern insanların incelenmesi için de 1980 ve 1982 arasında ölen 19 kişinin otopsi verileri kullanıldı.

ETKİSİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Bulgular, beynin mutlak boyutunun yüzde 5,415 oranında küçüldüğünü ve modern dönemde Homo ensefalizasyonunda önemli düşüşler olduğunu gösterdi.

Söz konusu azalmanın insan bilişi üzerindeki olası etkisi de henüz tam olarak bilinmiyor.

Ancak Stibel, özellikle sanayileşmiş bölgelerde yaşayan insanların zeka seviyelerinde son 30 yılda önemli düşüşler meydana geldiğini söylüyor.

Bilim insanına göre sağlıkta, teknolojide ve diğer alanlardaki ilerlemeler, beyindeki genetik ve fiziksel değişimlerin uzun vadeli etkilerini telafi etmek için yeterli olmayabilir.

İnsan beyni küçülüyor! Sebebi obezitedeki artış!

İnsan Bedenleri, Beden ve Ruh, Teknoloji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İnsan beyni küçülüyor! Sebebi obezitedeki artış! - Son Dakika


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