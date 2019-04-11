Son Dakika Haberleri: İnsan Evriminin Kısa Tarihi

İnsan Evriminin Kısa Tarihi

1 saat önce

Bizden en çok talep edilen içerik türü animasyon videoları. Animasyon yeteneği/bilgisi olan hiçbir ekip arkadaşımız olmadığı için bunda zorlanıyoruz.

Bizden en çok talep edilen içerik türü animasyon videoları. Animasyon yeteneği/bilgisi olan hiçbir ekip arkadaşımız olmadığı için bunda zorlanıyoruz. Ama bu, denemek önünde engel değil! İşte insanın evrimine bir bakış!
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:06 Kaynak: Youtube
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