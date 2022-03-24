İnsan Hakları İzleme Örgütünden ABD'ye "Haitilileri sınır dışı etmeyin" çağrısı - Son Dakika

SAN İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ABD ve diğer ülkelere, Haiti'deki güvenlik sorunları devam ederken Haitilileri sınır dışı etmemeleri çağrısında bulundu.

HRW, Haiti'de ekonomi ve güvenlikle ilgili problemler sürerken, ülkelerine geri gönderilen Haitililerin durumuna ilişkin açıklama yayımladı.

ABD ve diğer bazı ülkelerin, ülkelerinde yaşayan Haitilileri sınır dışı etmemeleri gerektiği, bunun "vicdana aykırı" olduğu ifade edilen açıklamada, ülkedeki güvenlik ve ekonomik sorunlar nedeniyle, sınır dışı edilen Haitililerin hayatlarının tehlikeye atıldığı kaydedildi.

HRW'de araştırmacı Cesar Munoz, "Çoğu yurt dışında doğan Haitililer ve çocukları kaos içindeki bir ülkeye geri dönüyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Göç Örgütüne göre, Ocak 2021-Şubat 2022'te 25 bin 700'den fazla Haitili ülkelerine gönderilmek üzere sınır dışı edildi ve ABD'nin sınır dışı ettiği Haitililer, bu rakamın yüzde 79'unu oluşturdu.

Bölgenin en fakir ülkelerinden biri olan Haiti, yıllardır sosyal ve ekonomik krizlerle boğuşuyor.

Haiti'deki problemler, 7 Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, ağustosta meydana gelen ve 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, adam kaçırma ve şiddetin artmasıyla son bir yılda önemli ölçüde derinleşti.

Son dönemde Haiti'de çetelerin adam kaçırma hadiselerinde ciddi artış yaşandığı, birkaç yüz dolardan 1 milyon dolara kadar değişen fidyeler talep ettiği biliniyor.

Haiti'deki Birleşmiş Milletler Entegre Ofisince geçen ay yayımlanan rapora göre, 2021'in ilk 8 ayında Haiti Ulusal Polisine en az 328 kaçırma olayı bildirildi. Bu rakam 2020 yılında 234'tü.