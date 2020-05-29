"İnsan Haklarını Koruma Mekanizmaları Bağlamında TİHEK" video konferansı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, "Güvenlik Konseyinin yapısı, veto yetkili üyeleri yönünden Paris Prensipleri'nin 'çoğulculuk' ilkesine aykırı. İnsan hakkı ihlali bizzat bu beş ülkeden biri tarafından gerçekleştirildiğinde, veto hakkı göz önünde bulundurulursa insan hakları sisteminin işler ve saygı duyulabilir olmasından söz edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, TİHEK ile Üsküdar Üniversitesi iş birliğiyle "İnsan Haklarını Koruma Mekanizmaları Bağlamında TİHEK" konulu video konferans düzenlendi.

Programa, Arslan ile Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı katıldı.

Arslan, buradaki konuşmasına, Azerbaycan'ın kuruluşunun 102. ile İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünü kutlayarak başladı.

Medya, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarının bir araya gelerek insan hakları eğitimi çalışmaları yapması gerektiğini belirten Arslan, bu eğitimin küçük yaşlarda başlamasının önemine işaret etti.

Arslan, "30 yaşındaki kamu personeline görevdeyken insan hakları ihlali nedeniyle müdahale etmektense, 5 yaşında ona hak bilinci ve hakkaniyetli davranmayı öğretirseniz sorunlarımız büyük ölçüde zaten ortadan kalkar." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası kuruluşların insan hakları alanındaki çalışmalarını değerlendiren Arslan, BM Güvenlik Konseyinin çoğulcu, demokratik ve bağımsız olmadığını belirtti.

Arslan, şöyle devam etti:

"Güvenlik Konseyinin yapısı, veto yetkili üyeleri yönünden ulusal insan hakları kurumlarının taşıması gereken niteliklere dair çerçeveyi belirleyen Paris Prensipleri'nin 'çoğulculuk' ilkesine aykırı. Örneğin insan hakkı ihlali bizzat bu beş ülkeden biri tarafından gerçekleştirildiğinde, veto hakkı göz önünde bulundurulursa, insan hakları sisteminin işler ve saygı duyulabilir olmasından söz edemeyiz. Bu mekanizmaların tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor."

Üniversitelere, bünyelerindeki öğrenci kulüpleri ve sivil toplum kuruluşlarına insan hakları alanında hazırladıkları raporları kendilerine de göndermeleri çağrısında bulunan Arslan, "Böylece hem o kurumlar TİHEK ile beraber çalışarak kendi kapasitelerini geliştirmiş olur hem de biz bu bilgilerden faydalanmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Kurumun kısa sürede 2 uluslararası sempozyum düzenlediğine dikkati çeken Arslan, bunlardan birinin "İnsan Haklarını Yeniden Düşünmek", diğerinin de "Ailenin Korunması Hakkı" temalarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.