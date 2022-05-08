İnsanların Mars'a ne zaman gideceği belli oldu! Sandığınızdan daha erken olabilir - Son Dakika
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İnsanların Mars'a ne zaman gideceği belli oldu! Sandığınızdan daha erken olabilir

08.05.2022 00:26
İnsanların Mars'a ne zaman gideceği belli oldu! Sandığınızdan daha erken olabilir

SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell, Mars'a ne zaman gidileceği hakkında açıklama yaptı. Açıklamaya göre yakın gelecekte Mars'a ayak basılabilecek.

Evrenin gizemleriyle ilgili araştırmalar gün geçtikçe daha da artış gösteriyor. Bu çalışmalarla birlikte insanların yakın bir zamanda Mars'a ayak basacağı da tahmin ediliyor. Son haberlere göre dünyanın en önemli uzay şirketlerinden biri olan SpaceX'in de bu konuda önemli bir role sahip olacağı iddia ediliyor.

SpaceX CEO'su Elon Musk, yaptığı bir paylaşımla insanların 2029'da Mars'a ayak basacağını belirtmişti. Şimdi ise bu görevin ne zaman yapılacağıyla ilgili bir açıklama yer alıyor.

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İnsanlar beş ya da altı yıl içinde Mars'a gidebilecek

SpaceX Başkanı ve Operasyon Direktörü Gwyne Shotwell, yapmış olduğu bir açıklamada astronotların muhtemelen 2020'lerinin sonundan önce Mars yüzeyine ulaşacağını söyledi. Ayrıca Shotwell açıklamasında, Mars yüzeyine büyük bir teslimat yapmaları gerektiğini söyledi.

Bu sayede de insanların gezegene gitmeyi daha fazla düşüneceklerini de ifade etti. İş insanı bu sözlerinin ardından insanların beş ya da altı yıl içinde Mars'ı gidilebilecek bir yer olarak göreceklerini de belirtti. Şirket, bu iddialı vizyonu gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor. Aynı zamanda insanları ve yükleri Ay'ın ya da Mars'ın ötesine götürmek için 'Starship' adlı devasa, yeniden kullanılabilir bir uzay aracı geliştiriyor.

İnsanların Mars'a ne zaman gideceği belli oldu! Sandığınızdan daha erken olabilir

Yakın gelecekte ilk yörünge testinin yapılması planlanan bu araç, bir dönüm noktası olma potansiyeli de taşıyor. 2025 yılında Ay'a insan göndermeyi planlayan NASA, görevini Ay'dan Mars'a gerçekleşecek bir görev olarak görüyor. NASA uzmanları ise görevin 2040'lı yıllarda gerçekleşeceğini düşünüyor. Bu da Shotwell'in tahmininden on yıl sonrası oluyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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