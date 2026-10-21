İnsanlık dışı görüntüler! Maymunu sopalarla dövdüler

Hindistan'da yaşanan hayvana şiddet olayı gündem oldu. Bir grup kişi, yakaladıkları maymuna sopalarla saldırdı. Şiddete maruz kalan hayvan, ardından motosikletle olay yerinden götürüldü.

MAYMUNU SOPALARLA DÖVDÜLER

Olayda, bir grup kişinin yakaladıkları maymuna sopalarla vurduğu belirtildi. Hayvana yönelik şiddetin ardından şahıslar, maymunu motosikletle bölgeden uzaklaştırdı.

Maymunun sağlık durumuna ve olayla ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin henüz bilgi bulunmuyor.