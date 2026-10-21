İnsanlık dışı görüntüler! Maymunu sopalarla dövdüler

İnsanlık dışı görüntüler! Maymunu sopalarla dövdülerGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hindistan'da bir grup insan yakaladıkları maymuna şiddet uyguladı. Sopalarla darbedilen maymun, daha sonra motosikletle bölgeden uzaklaştırıldı.
Hindistan'da yaşanan hayvana şiddet olayı gündem oldu. Bir grup kişi, yakaladıkları maymuna sopalarla saldırdı. Şiddete maruz kalan hayvan, ardından motosikletle olay yerinden götürüldü.
MAYMUNU SOPALARLA DÖVDÜLER
Olayda, bir grup kişinin yakaladıkları maymuna sopalarla vurduğu belirtildi. Hayvana yönelik şiddetin ardından şahıslar, maymunu motosikletle bölgeden uzaklaştırdı.
Maymunun sağlık durumuna ve olayla ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin henüz bilgi bulunmuyor.
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