İnsansız hava aracını bomba sandı, 3 günlük korku ihbarla son buldu

İnsansız hava aracını bomba sandı, 3 günlük korku ihbarla son buldu
19.12.2025 18:18
İnsansız hava aracını bomba sandı, 3 günlük korku ihbarla son buldu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kırsal bir alana düşen Rusya menşei İHA'nın, 3 gündür bulunduğu yerde olduğu ortaya çıktı.İ HA'nın düştüğünü gören vatandaş, "3 gün oldu, çarşamba günü gördüm. Ben tarladan inerken ses duydum. Düşeceğini anladım, ardından çarptı ve düştü. Korktuğum için yanına yaklaşamadım. Belki gelir alırlar diye kimseye söylemedim. Kötü bir şey olur, bomba olur diye korkudan yanaşamadım zaten" ifadelerini kullandı.

ARACİYE İHA DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesi'ndeki araziye düşen insansız hava aracı ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Güvenlik şeridi çekerek alanı korumaya alan ekipler, hava aracının düştüğü noktada ve çevresinde detaylı teknik inceleme başlattı. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada İHA'nın Rusya menşei olduğunu belirtti.

"ÇARŞAMBA GÜNÜ DÜŞTÜ"

İHA'yı bulan İsmail Bayhan, hava aracının çarşamba günü düştüğünü söyleyerek, "3 gün oldu, çarşamba günü gördüm. Ben tarladan inerken ses duydum. Düşeceğini anladım. Tam şuraya çarptı ve düştü. Korktuğum için yanına yaklaşamadım. Vız vız ses geliyordu. Belki gelir alırlar diye kimseye söylemedim. Kötü bir şey olur, bomba olur diye korkudan yanaşamadım zaten. Korktuğum için kimseye söylemedim. Kimse gelip almayınca bugün muhtara söyledim. Muhtar da gelip baktı, o da ekiplere haber verdi" dedi.

"KORKUDAN YANINA YAKLAŞAMIYOR"

Çubuklubala Mahalle Muhtarı Muharrem Kaymaz ise yaptığı açıklamada, "İsmail amcamız çarşamba günü saat 11.00 sıralarında bahçesine giderken bir cismin uçtuğunu, biraz bekledikten sonra ise düştüğünü görüyor. Yanına yaklaşamıyor tabii korkudan. Belki sahibi alır diye haber de vermiyor, korktuğundan dolayı. Bugün durumu bize bildirdi, durumu anlattı. Bizde yetkililere haber verdik. Şuanda burada incelemeler yapılıyor, gereken çalışmalar yürütülüyor, detayları bilemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, Yerel Haberler, Teknoloji, Jandarma, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Kocaeli, Rusya, Son Dakika

    Yorumlar (4)

  • Oa343862! Oa343862!:
    Ulan pust essek kadar adamsın neden korkuyorsun senin gotune kazikmi sokacaklar. Bunun gibi kansizlardan ülkeye ne hayır gelir. 11 1 Yanıtla
  • Ghost Riley Ghost Riley:
    kendi trollerinize de kufrettirin burdan ama tamam mi g kili haberler.com? 5 1 Yanıtla
  • Ghost Riley Ghost Riley:
    diger haberdeki yorumuma kufreden akitler sessizsiniz? lan bari kufrederken Turkce yazabilseniz de neyse 3 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
