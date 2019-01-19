Son Dakika Haberleri: Instagram Takipçilerimin Makyajlarını Yaptım!

Instagram Takipçilerimin Makyajlarını Yaptım!

10 dakika önce

Instagram'da takipçilerimin makyajlarını yapmak istediğimi belirtmiştim. Gelen fotoğraflar beni o kadar mutlu etti ki anlatamam. Çok güzel çok renkli fotoğraflar gördüğüm gibi birçoğundaki ürün listesinde önerdiğim ürünleri görmek çok hoştu.

Instagram'da takipçilerimin makyajlarını yapmak istediğimi belirtmiştim. Gelen fotoğraflar beni o kadar mutlu etti ki anlatamam. Çok güzel çok renkli fotoğraflar gördüğüm gibi birçoğundaki ürün listesinde önerdiğim ürünleri görmek çok hoştu. Renkli ve yaratıcı 3 tane seçip bu videoda o Instagram takipçilerimin makyajlarını yaptım. Bilgi kutucuğunun devamında profillerini görebilirsiniz. Beğendiyseniz ve bu serinin devam etmesini isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. ??

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:09 Kaynak: Youtube

Instagram, Genel
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