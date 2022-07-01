Instagram video paylaşımında yeni bir devre giriyor! - Son Dakika
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Instagram video paylaşımında yeni bir devre giriyor!

01.07.2022 11:53
Instagram video paylaşımında yeni bir devre giriyor!

Instagram video paylaşımı konusunda yeni bir adım atıyor. Platform tüm videolarını tek bir çatı altında toplamaya başlayacak.

Instagram son zamanlarda Reels paylaşımlarına büyük önem veriyor. Platformun TikTok rakibi olan Reels önemli bir kullanıcı sayısına ulaştı. Instagram şimdi ise video paylaşımı ile ilgili bazı değişiklikleri test etmeye başladı. Buna göre kısa videoların hepsi tek bir çatı altında toplanıyor.

Instagram videolarını tek bir çatı altında topluyor

Sosyal medya platformunun tüm videoları Reels olarak paylaşma özelliği üzerinde çalıştığı belirtiliyor. YouTube Shorts ve TikTok ile mücadele eden Instagram Reels, bundan böyle platformdaki videoların tek adresi olacak gibi görünüyor.

Meta duyurdu: Instagram Reels için yeni dönem

Sosyal medya danışmanı Matt Navarra'nın tweetine göre, platformdaki video gönderileri yakında Reels'ler halinde paylaşılacak. Bundan böyle tüm videolar 60 saniyelik kesitlere izin veren Reels üzerinden takipçilerle buluşacak gibi görünüyor.

Instagram is now making EVERY video a Reel

h/t @ChristinaSBG pic.twitter.com/YLRDhT1nw0

— Matt Navarra (@MattNavarra) June 30, 2022

Instagram'ın son dönemde attığı adımlar düşünüldüğünde bu oldukça mantıklı olabilir. Öncelikle Reels'lerin süresini uzatan sonra da tam ekran yapan şirket şimdi ise video karmaşasını bu hamlesi ile ortadan kaldırabilir. Daha uzun videolar için ise IG TV platformdaki yerini koruyacak.

Şirket, iki farklı video formatı sunmanın gereksiz olduğuna karar vermiş gibi görünüyor. Kullanıcıların video paylaşımı için daha çok Reels'leri kullanması da bu durumu hızlandırmışa benziyor. Henüz bu yeniliğin ne zaman aktif olacağını bilmiyoruz ancak yakın zamanda bunun için fazla beklemeyeceğimizi düşünüyoruz.

Instagram video paylaşımında yeni bir devre giriyor!

Bir Instagram yetkilisi de yapılan yeniliği onaylayarak şu ifadeleri kullandı:

Instagram'daki video deneyimini basitleştirme ve iyileştirme çabalarımızın bir parçası olarak bu özelliği test ediyoruz.

Instagram, WhatsApp ve Facebook'un çatı kuruluşu Meta, video paylaşımını basitleştirmek adına Facebook'ta da aynı yolu izleyebilir. Videoların, Reels olarak paylaşılması şu anda Facebook üzerinde de test ediliyor.

Peki siz Instagram'ın video paylaşımı konusunda izlediği bu yol hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Instagram, Facebook, Youtube, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Instagram video paylaşımında yeni bir devre giriyor! - Son Dakika

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