Intel Core HX işlemciler duyuruldu: 16 çekirdek, 5 GHz - Son Dakika
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Intel Core HX işlemciler duyuruldu: 16 çekirdek, 5 GHz

11.05.2022 00:26
Intel Core HX işlemciler duyuruldu: 16 çekirdek, 5 GHz

Dizüstü bilgisayarlarda yüksek performans için geliştirilen 12. nesil Intel Core HX işlemciler tanıtıldı. İşte işlemcilerin özellikleri!

Intel dizüstü bilgisayarlarda yüksek performansa ihtiyaç duyan profesyoneller için geliştirdiği 12. nesil Intel Core HX işlemcilerini bugün düzenlediği Intel Vision etkinliğinde tanıttı. Uzun süredir sızıntılar ile gündemde olan işlemciler "Alder Lake-HX" ailesinin üyesi ve amiral gemisi Core i9-12950HX, şirketin dizüstü bilgisayarlar için tasarlanmış ilk 16 çekirdekli işlemcisi ve 5 GHz hızında çalışıyor.

Intel'in yüksek performans söylemleri tanıdık geliyor olabilir, çünkü AMD, Ocak ayında "oyuncular için dünyanın en iyi işlemcisi" olarak tanımladığı Ryzen 5900HX'i piyasaya sürdü. Intel benzer bir iddiada bulunmasa da, bu işlemcinin en ekstrem oyun dizüstü bilgisayarlarında boy göstereceğini söylüyor.

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Intel Core HX işlemciler neler sunuyor?

HX serisi işlemcilerin hem kilitsiz, hem de hız aşırtmalı yapısı ile sektörde bir ilk olduğunu belirten Intel kullanıcılara üç farklı seri sundu. Tahmin edebileceğiniz üzere Core i5, Core i7 ve Core i9 modelleri bulunan 55 Watt'lık işlemciler, 16 çekirdeğe ve 24 iş parçacığına kadar seçenek sunuyor.

Intel Core HX işlemciler duyuruldu: 16 çekirdek, 5 GHz

İşlemci içerisindeki çekirdeklerden 8 tanesi yüksek performans için tasarlanırken, diğer 8 çekirdek verimlilik odaklı. Intel Kurumsal Başkan Yardımcısı ve Mobilite İstemci Platformları Genel Müdürü Chris Walker yeni işlemciler hakkında şu ifadeleri kullandı;

"Artık işlemcinin yoğun iş yüklerini bitirmesini beklemenize gerek yok, kullanıma devam edebilirsiniz. Oyuncular ve içerik oluşturucular bu işlemciler ile RAID destekli PCIe Gen 5 gibi yüksek bant genişliğine sahip teknolojilere ve yüksek düzeyde veri bütünlüğü sağlayan ECC belleklere erişim sağlayabilecek."

HX işlemciler, ECC özelliğine sahip 128 GB'a kadar DDR5/LPDDR5 (4800 MHz/ 5200 MHz'e kadar) ve DDR4 (3200 MHz/ LPDDR4 4267 MHz'e kadar) bellek desteği sunuyor. Yüksek hızda kablosuz veri aktarımı hızı sunan WiFi 6/ 6E'ye uygun bir şekilde tasarlanan işlemciler, dahili grafik birimine sahip.

Intel Core HX işlemciler duyuruldu: 16 çekirdek, 5 GHz

Intel, yeni işlemciyi içeren 10'dan fazla iş istasyonu ve oyun bilgisayarının 2022'de piyasaya sürülmesini beklediğini söyledi. Ayrıca şirket HP Omen 17, Asus ROG Strix Scar 17 SE, Dell Precision 7770 ve MSI GT77 Titan gibi modellerin Intel Core HX işlemci ile çok daha iyi seviyelere geleceğini belirtiyor.

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Kaynak: Shiftdelete

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