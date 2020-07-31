Inter-Messi flörtünde, İtalyan kulübü astronomik ücret ödemeye hazır!

İtalyan basını, İspanyol kulübü Barcelona ile kontratı gelecek sezon sonu bitecek olan Arjantinli süper yıldız Messi için Inter, bütün şartları zorlayacak.

RONALDO'YU GEÇECEK

Serie A kulübünün Lionel Messi için teklif edeceği maaş tutarının dört yıl için 260 milyon euro olduğu yer aldı. Yıldız futbolcunun alacağı ücret İtalya liginin en çok kazanan futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun gelirinden fazla olacak.

Bu transfer gerçekleşirse Cristiano Ronaldo - Lionel Messi kapışması bu sefer Serie A'ya taşınacak gibi görünüyor.

INTER'İN TEKNİK PATRONU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte ise çıkan haberlere, "Messi hakkında çıkan iddialar tamamen yalan. Bu yalan haberlere inanmayın. Messi, Inter'e fantezi futbol oyununda bile gelemez" ifadelerini kullanmıştı.