Son Dakika Haberleri: İnternet indirme hızında ortalarda kaldık
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İnternet indirme hızında ortalarda kaldık

6 saat önce

Mobil ağ indirme hızı konusunda 87 ülkede yapılan araştırmaya göre Güney Kore açık ara önde yer alırken, indirme hızının 52,4 Mbps olduğu kaydedildi.

İnternet indirme hızında ortalarda kaldık, System.String[]

Mobil ağ indirme hızı konusunda 87 ülkede yapılan araştırmaya göre Güney Kore açık ara önde yer alırken, indirme hızının 52,4 Mbps olduğu kaydedildi. Türkiye ise listenin 36'ncı sırasına yerleşirken, indirme hızının 17,1 Mbps olduğu görüldü.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, internet ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya'nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl internet ile alakalı basına 162 bin 116 haber yansıdığı tespit edildi. Bu yıl ki haber adetleri incelendiğinde ise 111 bin 795'e ulaştığı görüldü. Sadece internet hızının basında konuşulma oranı ise 218 haber adedi olarak kaydedildi. İnternet başlığı altında yakın zamanda ise 5G haberlerinin yoğunlukta olduğu görüldü.

Ajans Press'in, OpenSignal verilerinden elde ettiği bilgilere göre 52,4 Mbps oran ile mobil ağ indirme hızında Güney Kore'nin ilk sırada yer aldığı görüldü. Araştırma 87 ülkeyi kapsarken Türkiye'nin 36'ncı sırada olması dikkat çekti. Türkiye böylelikle ilk 50'de yer alırken, indirme hızının 17,1 Mbps olduğu gözlendi. Mobil indirme hızında iyi olan diğer 2 ülke ise 48,2 Mbps ile Norveç, 42,5 Mbps ile de Kanada olarak saptandı. Buna karşın indirme hızındaki en kötü üç ülke de 1,6 Mbps ile Irak, 3,1 Mbps ile Cezayir, 4,4 ile de Nepal oldu.

(İHA)

Güney Kore, Türkiye, Ajans, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:25 Kaynak: İHA
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