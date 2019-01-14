İnternetten Kandırıp, Zorla Fuhuş Yaptırdılar
1 saat önce
ADIYAMAN'da, internet üzerinden kandırarak Niğde'den Adıyaman'a getirdikleri 17 yaşındaki kıza, günlük kiralanan evde zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
ADIYAMAN'da, internet üzerinden kandırarak Niğde
'den Adıyaman
'a getirdikleri 17 yaşındaki kıza, günlük kiralanan evde zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, V.Ç. ve T.A., internet üzerinden Niğde'de oturan 17 yaşındaki Z.S. ile tanıştı. İkili, kızı kandırarak, Adıyaman'a gelmeye ikna etti. Ancak Z.S.'ye günlük kiraladıkları bir evde zorla fuhuş yaptırmaya başladı. İhbar üzerine harekete geçen Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, düzenledikleri bir operasyonla V.Ç. ve T.A.'yı gözaltına aldı. Fuhuş yaptırılan Z.S. ise kurtarıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Z.S. Niğde'deki ailesine teslim edilirken, V.Ç. ile T.A. adliyeye sevk edildi.
- Adıyaman
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:11 Kaynak: DHA
"Eşim Çıplak Resim Atıp İnsanları Dolandırıyor" Deyip Savcılığa Başvurdu
Son Dakika! İzmir'de Bir Fabrikada Patlama Oldu, 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Yarandı
Trump Yönetimi, Krizi Atlatmayı Tartışırken Senatörlerin Plaj Partisi Ülke Gündemine Oturdu
İzmir'in Sivil Toplum Örgütleri, Kahramanmaraş'ı Gezdi