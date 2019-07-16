İntihara kalkışan şahsı arkadaşları ikna etmek için yoğun çaba harcadı

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Eşiyle barışmak için gittiği evde kayınpederini ve kayınbiraderini bıçaklayarak öldürdü

'Açarsanız garanti bozulur' dedi, kutulara tahta koyup klima diye sattı

Çocuklarını göremediğini iddia etti, adliye penceresinde intihara kalkıştı

Kız arkadaşı ile kavga eden genç dehşet saçtı: Önce kız arkadaşını yaraladı, sonra intihar etti