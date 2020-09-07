IOC: "Tokyo Olimpiyatları Covid-19 olsa da olmasa da gelecek yıl yapılacak" - Son Dakika

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkan Yardımcısı John Coates, ertelenen Tokyo Olimpiyatlarının önümüzdeki yıl "Covid olsa da olmasa da" başlayacağını açıkladı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatlarına yönelik yeni bir açıklama geldi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkan Yardımcısı John Coates, olimpiyatların planlandığı şekliyle önümüzdeki yıl 23 Temmuz'da başlayacağını duyurdu. Coates açıklamasında Tokyo Olimpiyatlarını "Covid'i yenen oyunlar" olarak nitelendirdi. Japonya'da 2011'de meydana gelen depremi ve tsunamiyi hatırlatarak Tokyo Olimpiyatları için, "Yeniden İnşa Oyunları olacaktı" diyen Coates, Covid olsa da olmasa da Tokyo Olimpiyatlarının önümüzdeki yıl yapılacağını ifade etti. Coates olimpiyatlar için, "Tünelin sonundaki ışık, Covid'i Yenen Oyunlar olacak" ifadelerini kullandı. Coates tedbir olarak her ülkeden personel ve delegasyon sayısını azaltabileceğini belirtti.

Bir yıllık gecikme

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular ve ulusal olimpiyat komitelerinin Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından önümüzdeki yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Covid-19 karşısında etkin bir tedavi ya da aşı bulunamaması nedeniyle dev organizasyonun iptal edilebileceği ya da seyircisiz olarak yapılabileceği söylentileri gündeme gelmişti. Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori, aşı ve tedavi çalışmalarındaki gelişmelerin süreçte kilit rol oynayacağını belirtirken, Japonya hükümeti ise etkinliğin planlandığı şekilde gerçekleştirilmesi için çalışmalara devam edildiğini açıklamıştı. - LOZAN