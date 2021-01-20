- İpekyolu'nda karla mücadele çalışması - Son Dakika

- İpekyolu'nda karla mücadele çalışması

20.01.2021 11:08

- İpekyolu'nda karla mücadele çalışması Van'ın İpekyolu ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri yaklaşık 80 araç ve 150 personelle çalışmalara başladı.

- İpekyolu'nda karla mücadele çalışması

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri yaklaşık 80 araç ve 150 personelle çalışmalara başladı.

Kuvvetli kar yağışıyla birlikte ilgili tüm ekipler kar ve buzla mücadele için sahada görevlendirildi. Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yağış boyunca yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini arttırdı. Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekibi, yolların kapanmaması ve vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları amacıyla akşam saatlerinden itibaren mahallelerin cadde ve sokaklarında eş zamanlı olarak kar temizleme çalışması başlatırken, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler ise ana arterlerde, bulvarlarda ve kaldırımlarda tuzlama ve küreme çalışmalarına start verdi.

Yapılan hummalı çalışma ile ilgili bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amiri Erdal Ercan, "Karla mücadele çalışması için 28 adet kepçe (beko-loder), 14 adet loder, 36 adet kamyon, 3 adet tuzlama ve küreme aracıyla kışa hazırız. Mücadele programımızı gece ve gündüz çalışması diye iki bölüme ayırdık. Gündüzleri sokak aralarında çalışma yaparken geceleri de trafiğin yoğun olmadığı zamanlarda çalışmalarımızı ana arterlerde ve çarşı merkezinde yapıyoruz. Bu çalışmalarımıza 150 saha personeli de etkin olarak destek veriyor. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte karla mücadele ekibimiz yolların kapanmaması ve vatandaşlarımızın güne başlarken mağdur olmamaları için temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürecek" dedi.

- İpekyolu'nda karla mücadele çalışması
- İpekyolu'nda karla mücadele çalışması
- İpekyolu'nda karla mücadele çalışması
- İpekyolu'nda karla mücadele çalışması

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İpekyolu, Van, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - İpekyolu'nda karla mücadele çalışması - Son Dakika


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