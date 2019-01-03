Son Dakika Haberleri: İpekyolu'nda Yaka Kameralı Zabıta Dönemi

İpekyolu'nda Yaka Kameralı Zabıta Dönemi

1 saat önce

Van'ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, daha şeffaf hizmet verebilmek için yaka kamerası takmaya başladı.

İpekyolu'nda Yaka Kameralı Zabıta Dönemi, System.String[]
Van'ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, daha şeffaf hizmet verebilmek için yaka kamerası takmaya başladı.

İpekyolu Belediyesi, bölgesel çapta yeni bir dokunuşa daha imza attı. Bu doğrultuda yeniden yapılandırılarak güçlendirilen zabıta müdürlüğü kadrosu, düzenlenen eğitimler, seminerler, iş yeri ruhsatlandırmaları, yeni araç yüzleri gibi birçok nitelikli hizmetlerine yeni üniformalarıyla yaka kamerası uygulamasını da ekledi. Bölgede bir ilk olan uygulama sayesinde hem yürütülen hizmette şeffaflığın hat safhaya ulaştırılması, hem de zabıta personellerinin görevleri esnasında karşılaşabilecekleri sorunlara karşı etkinliğinin arttırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda zabıta personelleri, yeni üniformalarının yanı sıra, saha faaliyetlerindeki etkinliğini ve şeffaf hizmet anlayışını arttırmak adına da yaka kamerası kullanımına başladı. İpekyolu Belediyesi, halkın huzur, esenlik ve düzen içinde yaşamasını sağlamak maksadıyla benzer çalışmalarını aynı hassasiyetle devam ettireceği belirtildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:56 Kaynak: İHA

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