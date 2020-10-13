ABD'li teknoloji devi Apple, "Hi, Speed" sloganı ile iPhone 12'lerin tanıtımını gerçekleştirdi. Apple, tüm dünyada merakla takip edilen program sonrası, iPhone 11'lerin fiyatıyla ilgili sürpriz bir karar aldı. Ancak bu karar Türkiye için geçerli olmadı.
Apple, iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla iPhone 11'lerin yurt dışı fiyatlarında indirime gitti. Ancak teknoloji devi, iPhone 11'lerin Türkiye fiyatında herhangi bir değişikliğe gitmedi.
64 GB'lık iPhone 11: 7.999 TL
128 GB'lık iPhone 11: 8.449 TL
256 GB'lık iPhone 11: 9.299 TL
Son Dakika › Ekonomi › iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla yurt dışında indirime giren iPhone 11'lerin Türkiye fiyatı aynı kaldı - Son Dakika Ekonomi