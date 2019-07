iPhone'lar arası kablosuz veri aktarımı dönemi başladı

APPLE, dün akşam saatlerinde iPhone ve iPad'leri için iOS 12.4 güncellemesini yayınladı. Yeni güncelleme ile Apple Watch 'larda Walkie Talkie özelliğini aktif hale getirecek watchOS 5.3 sürümü de yayına verildi.iOS 12.4 güncellemesi ile birlikte kullanıcılar artık iCloud veya iTunes'a bağlı kalmaksızın kablosuz ağ üzerinden eski iPhone'larındaki verileri yeni iPhone'larına aktarabiliyor. Bunun için hızlı bir WiFi bağlantısı yeterli. Böylece eski iPhone'dan yeni bir modele geçiş çok daha kolay bir hale geldi.Diğer yandan watchOS 5.3 güncellemesi ile Walkie Talkie özelliği tekrar aktif hale geldi. Güvenlik açığı bulunduğu gerekçesiyle bir süreliğine kullanıma kapalı tutulan Walkie Talkie sayesinde kullanıcılar tıpkı bir telsiz gibi birbirleri arasında sesli iletişim kurabiliyor. Bunun için birbiri ile konuşmak isteyen iki kullanıcının davet göndermesi yeterli, sonrasında tek tuş ile karşı tarafa ses gönderilebiliyor.Bir dizi güvenlik açığını da kapatan iOS 12.4 dışında Apple, eski iPhone modelleri için de sürpriz bir güncelleme yayınladı. iOS 9.3.6 ve iOS 10.3.4 güncellemeleri iPad 2, iPad Mini 3, iPhone 4S, iPad 3, iPad 4, iPhone 5'lere indirilebiliyor. Kullanıcılar böylece eskiyen cihazlarındaki güvenlik açıklarını kapatırken, güncelleme performans artışı da sağlıyor.iOS 12.4 güncellemesini destekleyen Apple cihazları ise şöyle:iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s, 12.9 inç iPad Pro, 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPod touch 6. nesil.iOS 12.4 güncellemesinin ardından Apple, Eylül ayı ortasında uzun zamandır beklenen iOS 13 sürümünü yayınlayacak.

