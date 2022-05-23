iPhone tarihinde bir ilk: Güney Koreli şirketle el sıkışıldı!

Apple önümüzdeki aylarda yeni akıllı telefon modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Fakat bir yandan da Çin'deki üretim tesislerini taşıma kararı aldığı için lojistik işleriyle uğraşıyor. Bugün ise ortaya çıkan bir habere göre şirket, iPhone 14 modellerinin ön kamerası için Çinli iş ortağından vazgeçti.

Apple, iPhone 14 ön kamerası için LG ile anlaştı!

Apple'ın aslında geçtiğimiz yıllarda akıllı telefon, bilgisayar ve tabletlerin kameraları için Çinli ve Japon ortakları yerine Güney Koreli LG Innotek ile anlaştığı biliniyordu. Fakat bu değişim iPhone 15 modelinden itibaren geçerli olacaktı.

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Ancak Çinli şirketin bu yıl sunduğu ürünlerin kalitesini beğenmeyen Apple, LG anlaştığı programın tarihini ileri çekmeye karar verdi. Tabii iPhone 14 modellerinin ön kamerası üretim maliyeti olarak arka kameranın 3'te 1'i kadar ediyordu. Bu nedenle LG'nin diğer lensler için de istekli olduğu söyleniyor.

Tabii bu yılın Apple için oldukça önemli olduğunu belirtelim. Özellikle de ön kameraların yalnızca performans değil, tasarım anlamında da kusursuz olmaları gerekiyor. Çünkü şirket yeni Pro modellerinde artık çentikli tasarımı geride bırakacak.

Bunun yerine Pro ve Pro Max modellerinde delikli ekran teknolojisine geçecek. Tabii bu Android tarafından alışageldiğimiz tek kamera deliği şeklinde olmayacak. Yanında bir de 2.5 kamera deliği uzunluğunda Face ID alanı yer alacak.

Bununla birlikte bu yıl aramıza mini yerine Max modeli katılacak. Fakat iPhone 14 ve iPhone 14 Max modelleri, iPhone 13 Pro'larda bulunan çentikli ekranı kullanmaya devam edecek. mini ise büyük ihtimalle önümüzdeki yılın Mart ayında iPhone SE 4 olarak karşımıza çıkacak.

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