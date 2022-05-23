iPhone tarihinde bir ilk: Güney Koreli şirketle el sıkışıldı! - Son Dakika
Üye Girişi

iPhone tarihinde bir ilk: Güney Koreli şirketle el sıkışıldı!

23.05.2022 22:36
iPhone tarihinde bir ilk: Güney Koreli şirketle el sıkışıldı!

Apple, iPhone 14 serisinin ön kamerası için bir ilke imza atarak Çinli ortakları yerine Güney Koreli LG'yi tercih etti.

Apple önümüzdeki aylarda yeni akıllı telefon modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Fakat bir yandan da Çin'deki üretim tesislerini taşıma kararı aldığı için lojistik işleriyle uğraşıyor. Bugün ise ortaya çıkan bir habere göre şirket, iPhone 14 modellerinin ön kamerası için Çinli iş ortağından vazgeçti.

Apple, iPhone 14 ön kamerası için LG ile anlaştı!

Apple'ın aslında geçtiğimiz yıllarda akıllı telefon, bilgisayar ve tabletlerin kameraları için Çinli ve Japon ortakları yerine Güney Koreli LG Innotek ile anlaştığı biliniyordu. Fakat bu değişim iPhone 15 modelinden itibaren geçerli olacaktı.

WhatsApp desteğini kaybeden iPhone modelleri belli oldu!

Ancak Çinli şirketin bu yıl sunduğu ürünlerin kalitesini beğenmeyen Apple, LG anlaştığı programın tarihini ileri çekmeye karar verdi. Tabii iPhone 14 modellerinin ön kamerası üretim maliyeti olarak arka kameranın 3'te 1'i kadar ediyordu. Bu nedenle LG'nin diğer lensler için de istekli olduğu söyleniyor.

Tabii bu yılın Apple için oldukça önemli olduğunu belirtelim. Özellikle de ön kameraların yalnızca performans değil, tasarım anlamında da kusursuz olmaları gerekiyor. Çünkü şirket yeni Pro modellerinde artık çentikli tasarımı geride bırakacak.

Bunun yerine Pro ve Pro Max modellerinde delikli ekran teknolojisine geçecek. Tabii bu Android tarafından alışageldiğimiz tek kamera deliği şeklinde olmayacak. Yanında bir de 2.5 kamera deliği uzunluğunda Face ID alanı yer alacak.

Bununla birlikte bu yıl aramıza mini yerine Max modeli katılacak. Fakat iPhone 14 ve iPhone 14 Max modelleri, iPhone 13 Pro'larda bulunan çentikli ekranı kullanmaya devam edecek. mini ise büyük ihtimalle önümüzdeki yılın Mart ayında iPhone SE 4 olarak karşımıza çıkacak.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
iOS 15.5'e sahip gizemli Apple ürünü ortaya çıktı! iOS 15.5'e sahip gizemli Apple ürünü ortaya çıktı! Apple, yeni bir mağaza açtı: Bir ilki sunuyor! Apple, yeni bir mağaza açtı: Bir ilki sunuyor!
Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, iPhone 14, Japon, Apple, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel iPhone tarihinde bir ilk: Güney Koreli şirketle el sıkışıldı! - Son Dakika


Son Dakika
22:40 Halk tepki gösterdi Fatih Erbakan geri adım attı: Erdoğan'ı desteklemeyeceğiz
22:37 Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın hayalini gerçekleştirecek! İşte transfer listesindeki bomba isim
22:33 Sinirden kameraya bardak atan Selçuk Tepeli bu kez yayını şaka yaparak açtı!
22:23 Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
21:29 Ülkemizde 23 Mayıs koronavirüs verileri açıkladı! 922 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
21:10 İlk kez A Milli Takım'da top koşturacak Tiago Çukur kimdir? İşte tüm merak edilenler
20:50 Erdoğan'dan Suriye'de yeni harekat planı: Hazırlıklar bitince operasyon başlayacak
20:38 Erdoğan, bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini açıkladı
20:18 Erdoğan, yoklama kaçağı gençler için açıklama yaptı: Bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz
20:16 Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 22:57:04. #1.12#
SON DAKİKA: iPhone tarihinde bir ilk: Güney Koreli şirketle el sıkışıldı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement