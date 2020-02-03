IPM Eseen Fuarında Türkiye rüzgarı esti - Son Dakika
Son Dakika Güncel IPM Eseen Fuarında Türkiye rüzgarı esti - Son Dakika

IPM Eseen Fuarında Türkiye rüzgarı esti

6 saat önce

IPM Eseen Fuarında süs bitkileri iç ve dış mekan bitkileri ihracatçısı 12 firmanın katılımıyla Türkiye süs bitkileri sektörünün etkili tanıtımı yapıldı.

IPM Eseen Fuarında Türkiye rüzgarı esti, System.String[]

IPM Eseen Fuarında süs bitkileri iç ve dış mekan bitkileri ihracatçısı 12 firmanın katılımıyla Türkiye süs bitkileri sektörünün etkili tanıtımı yapıldı.


28-31 Ocak 2020 tarihleri arasında Almanya'da düzenlenen olan IPM Essen Süs Bitkileri Fuarına Türkiye'nin milli katılım organizasyonu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirildi. Türkiye'den süs bitkileri iç ve dış mekan bitkileri ihracatçısı 12 firmanın katılımcı olarak yer aldığı ve toplam 199 metre karelik alanda düzenlenen Türkiye milli katılım organizasyonu kapsamında, Türkiye süs bitkileri sektörünün etkili tanıtımı yapıldı.


Fuarın ikinci günü Türkiye standında bir tanıtım kokteyli düzenlenerek sektörel önemli kurum/kuruluşlar ve önemli alıcılar davet edildi. Türkiye standında verilen kokteyle Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Düsseldorf Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Anıl Gürtuna Kaya, AIPH Başkanı Bernard Osteroom, Union Fleurs Başkanı Richard Fox, AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe ile birçok ülkeden sektörel kuruluş ve firmalardan 300'ün üzerinde yabancı konuk tarafından katılım sağlandı. Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinin konukların beğenisine sunulduğu etkinlikte Türkiye süs bitkileri sektörünün tanıtımı yapılarak, önemli hedef alıcılara ulaşılması amaçlandı.


IPM Essen Fuarı, süs bitkileri sektöründe dünyada ve Avrupa Birliği'nde düzenlenen en önemli ve en büyük sektör fuarı olma niteliği taşıyor. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, 46 ülkeden toplam bin 551 katılımcının yer aldığı fuarın her yıl sektördeki önemli üretici, toptancı ve perakendecileri bir araya getirdiğini belirtti. - ANTALYA

Almanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:19 Kaynak: İHA
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