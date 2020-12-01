ipsizcambaz.com, kurumsal markaları ve bireysel üreticileri tüketicilerle buluşturuyor - Son Dakika

ipsizcambaz.com, kurumsal markaları ve bireysel üreticileri tüketicilerle buluşturuyor

01.12.2020 10:21
ipsizcambaz.com, kurumsal markaları ve bireysel üreticileri tüketicilerle buluşturuyor, System.String[]

Yeni e-ticaret platformu ipsizcambaz.com, hem kurumsal markaları hem de bireysel üreticileri tüketicilerle bir araya getiriyor.

Yeni e-ticaret platformu ipsizcambaz.com, hem kurumsal markaları hem de bireysel üreticileri tüketicilerle bir araya getiriyor.

ipsizcambaz.com açıklamasına göre, şirket, pandemi ve karantina kavramlarının dünyayı etkisi altına aldığı bugünlerde hızlı büyüyen e-ticaret sektöründe yeni atılımlara hazırlanıyor. ipsizcambaz.com, e-ticaret yapmak isteyen herkese yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Hem kurumsal markaları hem de bireysel üreticileri tüketicilerle buluşturan ipsizcambaz.com, ikinci el eşya ticaretinde de öne çıkmayı planlıyor.

Kurumsal markalar, bireysel ürünler ve ikinci el eşya bir arada

Hacettepe Teknokent'te yerli sermaye ile oluşturulan ipsizcambaz.com'un alışveriş modelinin "Çarşı, Hal ve Pazar" olarak üç farklı platformu bir araya getirmesi dikkati çekiyor.

"Çarşı", üretimi veya ticareti yapılan tüm ürünlerin; ilk kullanıcıları ile yani kurumsal mağazaları, alıcıları ile buluştuğu yer olarak belirlenirken, "Hal", ürünlerin toptan olarak uygun fiyata çoklu satışının yapıldığı, alıcıların birebir satıcıya ulaşarak teklif verebildiği platform ve "Pazar" da kurumsal mağazalarla beraber bireysel satıcıların da kendilerine yer bulabildiği ve ikinci el ürünlerin güvenle alım satımının yapılabildiği yer olarak lanse ediliyor.

Bu özelliklerinin yanı sıra düşük komisyon imkanları sunan ipsizcambaz.com'un piyasa şartlarını yakından takip eden yapısıyla Türkiye pazarında tedarikçilerine hareketliliği sağlayacak bir alternatif olarak ön plana çıkacağı belirtiliyor. İster kurumsal ister bireysel yapıda satış yapmak isteyen herkese tüm imkanlar ücretsiz sunulurken, sınırsız mağaza açabilme ve hepsini tek hesaptan yönetebilme imkanı da bulunuyor.

Sektör standartlarını yakalayan yeni platform, tüm tedarikçilerin kullanabileceği entegrasyon sistemlerinin yanında entegrasyonu olmayanların da kullanabileceği toplu ve kolay ürün yükleme yapısı sayesinde kullanıcı dostu olmayı garantiliyor. Aynı zamanda en iyi sonuçlar için geliştirilmiş site içi arama motoru ile satın alma da hızlandırıldı.

Tüm Türkiye ve KKTC'ye anlaşmalı kargo firmalarıyla uygun fiyatlı ürün gönderebilen ipsizcambaz.com'un satıcılarının global pazara açılabilmeleri için gerekli çalışmaları da sürdürdüğü kaydedildi.

ODTÜ Teknokent, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ipsizcambaz.com, kurumsal markaları ve bireysel üreticileri tüketicilerle buluşturuyor - Son Dakika


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