Irak Cumhurbaşkanı Salih'in "uyuşturucu" mahkumuna özel af çıkarması tepki çekti - Son Dakika
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Irak Cumhurbaşkanı Salih'in "uyuşturucu" mahkumuna özel af çıkarması tepki çekti

26.02.2022 22:25
Irak Cumhurbaşkanı Salih'in "uyuşturucu" mahkumuna özel af çıkarması tepki çekti

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in, 4 yıl önce "uyuşturucu ticareti" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Necef Valisi Luay Yasiri'nin oğlu Cevad Luay Yasiri için "özel af" kararnamesi çıkarması tepkilere neden oldu.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in, 4 yıl önce "uyuşturucu ticareti" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Necef Valisi Luay Yasiri'nin oğlu Cevad Luay Yasiri için "özel af" kararnamesi çıkarması tepkilere neden oldu.

Salih'in, Cevad Yasiri için özel af içeren ve imzasını taşıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi basına sızdı. Özel af kararnamesi, Sünni Milletvekili Mişan Cuburi'nin yanı sıra Iraklı aktivistler, siyasi analistler ve gazetecilerin tepkisini çekti. Kararnameye tepki gösterenler, Cumhurbaşkanı Salih'e yeniden adaylık yolunun kapanmasını istedi.

Irak'ta en çok izlenen ulusal televizyon kanallarından UTV'de haber tartışma programı sunan gazeteci Ahmed Molla Talal, yaptığı paylaşımda, söz konusu kararnameden sonra Cumhurbaşkanı Salih ve Başbakan Mustafa Kazımi'nin görevden azledilmesi gerektiğini dile getirdi.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanlığı yarışından uzaklaştırdığı Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) adayı, eski Dışişleri ve Maliye Bakanı Hoşyar Zebari de Salih'in hamlesine karşı sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Irak Cumhurbaşkanı'nın, uyuşturucu suçundan hapis cezası alan biri hakkında özel af çıkarması, Cumhurbaşkanı'nın herkesin önünde yargıdan 'iyi geçmiş ve davranış' belgesi alması zaruriyetini doğurmuştur." Irak mahkemesi, Zebari'nin "iyi geçmiş ve davranışa sahip olmaması" gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı adaylığını iptal etmişti.

"Talep, Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği'nden geldi"

Irak Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise tartışmalara neden olan ve Salih'in imzasını taşıyan özel af kararnamesinin Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği'nin talebi üzerine düzenlendiği bildirildi.

Salih'in kararnamenin yasalara uygun olup olmadığı konusunun acil araştırılması ve bunun sonucunun kamuoyuyla paylaşılması talimatı verdiği aktarıldı.

Eski Necef Valisi Luay Yasiri'nin oğlu Cevad Yasiri, Bağdat Karh Suç ve Ceza Mahkemesi tarafından 2018 yılında "uyuşturucu ticareti" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Salih'in adaylığı da tartışmaya açıldı

Berhem Salih, Kürdistan Yurtsever Birliği'nin (KYB) Cumhurbaşkanlığı için yeniden aday gösterilmişti.

Salih'in, tepkiye neden kararname sonrası Cumhurbaşkanlığı adaylığının zora girdiği ifade ediliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak Cumhurbaşkanı Salih'in 'uyuşturucu' mahkumuna özel af çıkarması tepki çekti - Son Dakika


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