Bağdat'ta göstericilere biber gazlı müdahale - Son Dakika
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Bağdat'ta göstericilere biber gazlı müdahale

01.10.2022 10:24

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçleri, 1 Ekim 2019'daki kanlı hükümet karşıtı gösterilerin yıl dönümünde protesto eylemi gerçekleştiren gruba biber gazı ve ses bombalarıyla müdahalede bulunuyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçleri, 1 Ekim 2019'daki kanlı hükümet karşıtı gösterilerin yıl dönümünde protesto eylemi gerçekleştiren gruba biber gazı ve ses bombalarıyla müdahalede bulunuyor.

Irak hükümet güçleri, Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'ndaki Cumhuriyet Köprüsü'nde kurulan bariyerleri aşmaya çalışan göstericileri biber gazı ve ses bombaları ile dağıtmaya çalışıyor.

Göstericilerden bir grup da askerlere taş atarak karşılık veriyor.

Iraklı hükümet güçleri, Yeşil Bölge'ye çıkan tüm yol ve köprüleri beton bariyerlerle trafiğe kapatmış durumda.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 1 Ekim 2019'da başlayıp hızlı bir şekilde güney kentlerine de yayılan hükümet karşıtı gösteriler düzenlenmişti. Bu gösteriler sonucu dönemim hükümeti istifa etmek zorunda kalmıştı. Söz konusu gösterilerde hükümet güçlerinin açtığı ateş sonucu 600'ün üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağdat'ta göstericilere biber gazlı müdahale - Son Dakika
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