Putin'in aklında şimdi ne var? Adı geçen bölgeye sıra gelirse Türkiye de etkilenecek

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 1 Ekim 2019'da başlayıp hızlı bir şekilde güney kentlerine de yayılan hükümet karşıtı gösteriler düzenlenmişti. Bu gösteriler sonucu dönemim hükümeti istifa etmek zorunda kalmıştı. Söz konusu gösterilerde hükümet güçlerinin açtığı ateş sonucu 600'ün üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bağdat'ta göstericilere biber gazlı müdahale - Son Dakika

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