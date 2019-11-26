Irak'ın bazı kentlerinde gösteriler hayatı durma noktasına getirdi

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ederken, ana yol ve köprülerin eylemcilerce kapatıldığı orta ve güney kentlerinde hayat durma noktasına geldi.

Ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra'da göstericiler kent merkezi ve limanlara çıkan yollar ile bazı köprüleri trafiğe kapattı.

Basra'daki Um Kasr ve Hor Zubeyr limanlarıyla çimento fabrikası ve elektrik üretim santraline giden yolları lastik yakarak kapatan göstericiler, kentte "genel grev" çağrıları yapıyor.

Başbakan'ın memleketi Zikar'da "resmi tatil" ilan edildi

Başbakan Adil Abdulmehdi'nin memleketi olan güneydeki Zikar'da da benzer bir durum söz konusu.

Zikar'da göstericiler kent merkezi Nasıriye'de bulunan Hadarat, Nasr ve Zeytun köprülerini araç trafiğine kapattı.

Bunun üzerine Zikar Valisi Adil Duheyli sağlık ve güvenlik birimine bağlı olanlar dışında tüm devlet kurumlarında resmi tatil ilan etti.

Orta ve güneydeki bazı kentlerde genel grev başlatıldı

Semava ve Necef vilayetlerinde de protestolarını sürdüren göstericiler, kent merkezlerindeki bazı yol ve köprüleri kapattı. Söz konusu noktalarda trafik akışı tamamen durdurdu.

Ülkenin orta kesimindeki Babil ve Kerbela ile güneydeki Musenna ve Meysan'da da göstericiler kent merkezlerinde çadırlar kurarak genel grev başlattı.

Irak'taki gösterileri organize eden taraflar daha önce de ülkede genel greve gidilmesi çağrıları yapmıştı.

Irak'taki gösteriler



Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.



Bağdat başta olmak üzere orta ve güneydeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında zaman zaman İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.



Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, Başbakan Abdulmehdi ile yolsuzlukla suçladıkları hükümetin istifasını istiyor.