Irak'ın Duhok kentinde, Serzer Sınır Kapısı Asayiş Müdürü terör saldırısında öldürüldü - Son Dakika

Irak'ın Duhok kentinde, Türkiye sınırında bulunan Serzer Sınır Kapısı Asayiş Müdürü Gazi Salih İlhan'ın terör saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı'ndan yapılan açıklamada, bir süredir ölüm tehditleri alan Serzer Sınır Kapısı Asayiş Müdürü İlhan'ın "karanlık elli teröristlerce öldürüldüğü" belirtildi.

Açıklamada, "Bu korkakça saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Saldırının sorumluları da kesinlikle bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir." ifadesine yer verildi.

İlhan'ın Gelike isimli köyünde akşam saatlerinde uğradığı saldırı sonrası yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, İlhan'ın söz konusu bölgede faaliyetleri bulunan terör örgütü PKK tarafından vurulduğu belirtiliyor.

Serzer Sınır Kapısı, Duhok'a bağlı Amedi ilçesi ile Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınırında bulunuyor.