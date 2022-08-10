UZMAN ONBAŞI MUSTAFA DEMİR, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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UZMAN ONBAŞI MUSTAFA DEMİR, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

10.08.2022 19:01
UZMAN ONBAŞI MUSTAFA DEMİR, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı'nda bölgesinde teröristlerce araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp, tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Demir (26), memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı'nda bölgesinde teröristlerce araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp, tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Demir (26), memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Onbaşı Mustafa Demir, tedavi gördüğü Ankara GATA'da dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

5 çocuk sahibi Osman ve Melihat Demir çiftinin en küçük çocuğu olan Uzman Onbaşı Mustafa Demir için ikindi vakti Mehmet Erdemoğlu Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Burada düzenlenen törene; Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, milletvekilleri, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazı öncesi Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan kardeşleri ve yakınları gözyaşı döktü. Şehidin kepini takan kız kardeşi Şükran Demir ise ağabeyini asker selamı ile uğurladı.

İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in naaşı ilçeye bağlı Dörtyol köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Mustafa Demir, Adıyaman, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UZMAN ONBAŞI MUSTAFA DEMİR, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: UZMAN ONBAŞI MUSTAFA DEMİR, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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