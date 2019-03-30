Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

19 dakika önce

IRAK'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü PKK elebaşlarının kullandığı sözde karargah, barınak ve sığınaklar ile sınır birliklerine eylem hazırlığı içindeki teröristler, vuruldu.

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı, System.String[]
IRAK'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü PKK elebaşlarının kullandığı sözde karargah, barınak ve sığınaklar ile sınır birliklerine eylem hazırlığı içindeki teröristler, vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın  Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK hedeflerini bombaladığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe Operasyon Planı çerçevesinde Irak kuzeyi Kandil'de PKK terör örgütü elebaşlarına ait sözde karargah, barınak ve sığınaklar ile Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerinde sınır birliklerimize eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen PKK'lı teröristler, 30 Mart 2019 tarihinde sabah saatlerinde eş zamanlı olarak vurulmuştur."

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:02 Kaynak: DHA

PKK, Irak, Güncel
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