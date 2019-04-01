Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
11 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında PKK'lı teröristlerce kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak
'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında PKK
'lı teröristlerce kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Hakurk
bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:32 Kaynak: DHA
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