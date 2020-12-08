Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde protestocular binaları ateşe verdi: 15 yaralı - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde protestocular binaları ateşe verdi: 15 yaralı

08.12.2020 07:26

Irak'ın Süleymaniye kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümetinin protesto edildiği gösterilerde çıkan çatışmalarda 15 kişi yaralandı. Eylemciler çoğu binayı da ateşe verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre göstericiler, Piremegrun nahiyesinde Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) ait binaya saldırarak, ateşe vermek istedi. Bunun üzerine parti binasını koruyan güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışma sonucu 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

GERGİNLİK DEVAM EDİYOR

IKBY'li resmi makamlar tarafından söz konusu saldırının bilançosu hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, başta Piremegrun olmak üzere Süleymaniye ve Halepçe vilayetinde gerginlik devam ediyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde protestocular binaları ateşe verdi: 15 yaralı

2 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Süleymaniye kentinde dün alevlenen gösterilerde açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde protestocular binaları ateşe verdi: 15 yaralı

BİNALARI ATEŞE VERDİLER

Göstericiler, başta KDP olmak üzere koalisyon ortakları Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Goran Hareketi ile muhalefet cephesinde yer alan Kürdistan İslami Birlik Partisi ve Kürdistan İslami Toplum Partisi'ne ait binaları da ateşe vermişti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde protestocular binaları ateşe verdi: 15 yaralı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde protestocular binaları ateşe verdi: 15 yaralı

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Son Dakika Dünya Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde protestocular binaları ateşe verdi: 15 yaralı - Son Dakika Dünya


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