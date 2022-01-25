Irak Meclisindeki Sünni iki koalisyon birleşerek yeni ittifak kurdu - Son Dakika

Irak Meclisindeki "Takaddüm" ve "Azim" koalisyonları birleşerek "Egemenlik" adı altında birleşik bir Sünni ittifak oluşturdu.

Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi liderliğindeki 37 milletvekili bulunan "Takaddüm" ve iş adamı Hamis el-Hançer liderliğindeki 34 milletvekiline sahip "Azim" koalisyonlarının birleşmesiyle oluşan Sünni ittifak, Mecliste 71 sandalyeye ulaştı.

Hançer liderliğinde kurulan yeni ittifaktan yapılan yazılı açıklamada, "Egemenlik ittifakı, ülkeyi kurtarmak ve halka hizmet etmek için çalışan tüm ulusal güçlerle ortaklaşa şekilde, sizi asla yarı yolda bırakmayacak ve haklı davalarınızdan vazgeçmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Terörle mücadelemizde güçlerimizi her türlü destekleyeceğiz ve silahları sadece devlet kurumları ve resmi güçlerle sınırlandıracağız." ifadelerine yer verildi.

Ülkede 10 Ekim 2021'de yapılan erken genel seçimlerde "Takaddüm" 37 sandalye kazanarak Meclisin ikinci büyük grubu olurken, "Azim" koalisyonu 14 sandalye kazanmış ancak sonrasında yapılan ittifaklarla sandalye sayısını 34'e çıkarmıştı.

Seçimden Sadr grubu birinci çıkmıştı

Seçimleri Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı grup kazanmış ve Meclise 73 vekil göndermişti. Eski başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu da oylarını artırarak 37 sandalye elde etmişti.

İran'a yakın Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu ise seçimlerde kan kaybetmiş ve sadece 17 milletvekili çıkarabilmişti. Oyları düşen eski başbakanlardan Haydar el-İbadi ve Şii siyasi ve dini lider Ammar Hekim'in oluşturduğu Ulusal Devlet Gücü Koalisyonu da 4 sandalyede kalmıştı.

Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) kazandığı 33 sandalye ile Mecliste en çok milletvekiline sahip Kürt partisi olurken, Kürdistan Yurtseverler Birliğinden (KYB) 17, Yeni Nesil Hareketinden 9 isim Meclis'e girebilmişti.

Türkmenler ise Kerkük ve Musul'da farklı koalisyonlardan toplam 7 milletvekili çıkarmıştı.