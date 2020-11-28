Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

28.11.2020 16:53
Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 12 bin 200'e, Suudi Arabistan'da 5 bin 870'e, Kuveyt'te 875'e çıkarken, Katar'da vaka sayısı yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 12 bin 200'e, Suudi Arabistan'da 5 bin 870'e, Kuveyt'te 875'e çıkarken, Katar'da vaka sayısı yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 33 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 1606 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 240 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 12 bin 200'e, vakaların 548 bin 821'e, iyileşenlerin 478 bin 537'ye çıktığı kaydedildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 13 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 220 kişinin enfekte olduğu, 401 kişinin sağlığına kavuştuğu duyuruldu.

Açıklamada, ölü sayısının 5 bin 870'e, vakaların 356 bin 911'e yükseldiği, 346 bin 23 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 sebebiyle bir kişinin daha hayatını kaybettiği, 319 kişide de virüs tespit edildiği, 586 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Son verilerle, ülkede can kaybının 875'e ulaştığı aktarılan açıklamada, toplam vaka sayısının 142 bin 195'e, iyileşen sayısının ise 135 bin 889'a yükseldiği ifade edildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, 227 kişiye daha Kovid-19 teşhisi koyulduğu, 281 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada toplam vaka sayısının 138 bin 477, iyileşen sayısının ise 135 bin 651 olduğu açıklandı.

Katar'da Kovid-19 salgını sebebiyle şuana kadar toplam 237 kişi yaşamını yitirdi.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Irak, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika


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