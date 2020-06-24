Irak'ta 1 günde en yüksek vaka sayısı kayda geçti - Son Dakika

Irak'ta 1 günde en yüksek vaka sayısı kayda geçti

Irak'ya yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 200 vaka kaydedildi.

Irak'ya yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 200 vaka kaydedildi. Bu sayısının bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtildi.

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Son haftalarda yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısının ciddi oranda artışa geçtiği Irak'ta salgın etkisini sürdürüyor. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte başkent Bağdat başta olmak üzere Necef, Süleymaniye, Erbil, Kerbela, Kerkük, Diyale, Vasıt, Basra, Misan, Babil, Divaniye, Zikar, Anbar, Selahattin ve Müsenna illerinde toplam 2 bin 200 vaka tespit edildiğini duyurdu. İlk vakanın Şubat ayında görüldüğü ülkede toplam vaka sayısının 36 bin 702'ye yükseldiği belirtildi.


Irak'ta virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı bin 61 olarak açıklanırken, son 24 saatte 79 kişinin hayatını kaybettiğini bildirildi. Toplam bin 330 kişi hayatını kaybettiği Irak'ta bazı illerde kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanırken bazı illerde ise kısmi yasak uygulanıyor. - ERBİL

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Irak'ta 1 günde en yüksek vaka sayısı kayda geçti - Son Dakika

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