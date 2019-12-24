Irak'ta bu kez başbakan adayları protesto edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta bu kez başbakan adayları protesto edildi - Son Dakika

Irak'ta bu kez başbakan adayları protesto edildi

6 saat önce

Irak'ta daha önce devlet makamlarında görev almayan ve bağımsız bir başbakanın seçilmesini isteyen protestocular, başbakanlık adaylığına gösterilen eski Spor ve Gençlik Bakanı Abtan ve Basra Valisi El İdani'nin pankartlarını yaktı.

Irak'ta bu kez başbakan adayları protesto edildi, System.String[]

Irak'ta daha önce devlet makamlarında görev almayan ve bağımsız bir başbakanın seçilmesini isteyen protestocular, başbakanlık adaylığına gösterilen eski Spor ve Gençlik Bakanı Abtan ve Basra Valisi El İdani'nin pankartlarını yaktı.


Irak'ta Başbakan Adil Abdülmehdi'nin istifasının ardından başlayan hükümet krizi sürüyor. Daha önce devlet makamlarında görev almayan ve bağımsız bir başbakanın seçilmesini talep eden protestocular, başbakanlık adaylığına gösterilen eski Spor ve Gençlik Bakanı Abdülhüseyin Abtan ve Basra Valisi Esad El İdani'ye tepki gösterdi. Abtan ve El İdani'yi İran yanlısı olmakla suçlayan protestocular, gece geç saatlerde başkent Bağdat başta olmak üzere çok sayıda kentte sokağa çıktı. Bağdat'ın ünlü Tahrir Meydanı'nda toplanan kalabalık, adayların fotoğraflarının yer aldığı pankartlara basarak tepkilerini gösterirken, "Hırsız istemiyoruz" şeklinde sloganlar attı. Bazı protestocular da lastik yakarak yolları kapattı.


Ülkenin güneyinde bulunan Basra, Misan, Kerbela, Müsenna kentlerinde de yolları kapatan protestocular, yeni başbakan konusunda uzlaşmayan siyasi partilere tepki gösterdi. - ERBİL

Basra, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bakanlık'tan 81 ile park yasağı uyarısı
Bakanlık 81 ile genelge gönderdi! Araçlar yeni düzenlemeye göre çekilecek Oğlunun intiharıyla sarsılan Mesut Yılmaz, ikinci kez dede oldu Köye dönmeyi taahhüt eden gençlere, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 100 bin lira hibe desteği

Son Dakika Haberleri
18:18 ABD'nin Wisconsin eyaletinde 57 yıl sonra kartopu savaşı yasağı kalkıyor - Son Dakika Haber
18:15 Sağanak yağış gecekonduyu yıktı - Son Dakika Haber
18:09 Uganda'da yedi Eritreli milli futbolcu Uluslar Kupası sonrası sırra kadem bastı - Son Dakika Haber
18:09 Trabzon'da 30 orman yangın söndürüldü, 8'ine müdahale sürüyor - Son Dakika Haber
18:09 Putin: Rusya, dünyada sesten hızlı silaha sahip tek ülke, artık ABD'nin önüne geçtik - Son Dakika Haber
17:47 İstanbul'da banka soygunu girişimi! Çevreye kurşun yağdırdı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 18:23:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak'ta bu kez başbakan adayları protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]