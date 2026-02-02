Irak'ta Cumhurbaşkanlığı Görüşmeleri

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığınıdaki Şii siyasi parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi heyeti, Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbil'i ziyaret eden Sudani başkanlığındaki Koordinasyon Çerçevesi heyeti, KDP Başkanı Barzani ile Cumhurbaşkanlığı seçimi ve hükümetin kurulması sürecini ele aldı.

Görüşmede anayasal yükümlülükler çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılması ve seçim sonuçlarına göre hükümetin kurulmasına yönelik ilerleme üzerinde duruldu.

Suriye başta olmak üzere bölgede gelişmeler karşısında Irak'ın ulusal siyasi dilinin birleştirilmesinin önemi vurgulandı.

Irak Meclisinde cumhurbaşkanı seçimi için yapılması beklenen oturum bir kez daha ileri bir tarihe ertelenmişti.

Oturum, 27 Ocak'ta da yeterli milletvekili sayısına ulaşılamaması nedeniyle yapılamamıştı.

Irak'ta 2003 sonrası oluşan siyasi dengeye göre cumhurbaşkanı, Kürt siyasi partilerinin adayları arasından seçiliyor. Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin ölümünün ardından bu görev bugüne kadar Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) mensuplarınca yürütüldü.

Maliki çıkmazı

Irak'ta 11 Kasım 2025'te yapılan genel seçimlerin ardından, Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, Mecliste en büyük grup olarak eski Başbakan Nuri el-Maliki'yi başbakan adayı olarak açıklamıştı.???????

Ancak Maliki'nin başbakan seçilme ihtimaline ABD Başkanı Donlad Trump tepki göstermişti. Trump'ın tepkisi sonrası Şii siyasi partiler arasında Maliki yerine arayışların başladığı iddia edilse de, Maliki adaylıkta ısrarcı olduğunu gösteren açıklamalar yapmıştı.