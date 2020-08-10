Irak'ta Dışişleri Bakanına "kamu mallarını kötüye kullanma" suçlaması - Son Dakika

Irak Şeffaflık ve Dürüstlük Konseyi'nin, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in kamu mallarını kötüye kullandığı gerekçesiyle ifade vermesi için mahkemeye çağrılmasını istediği iddia edildi.

Irak yerel basınında çıkan iddialara göre, bağımsız kurum olan Şeffaflık ve Dürüstlük Konseyi, Dışişleri Bakanı Hüseyin'in kamu mallarını kötüye kullandığı gerekçesiyle ifade vermesi için mahkemeye çağrılması kararı aldı.

Konseyin, bunun için ilgili mahkemeye resmi talep yazısı gönderdiği ileri sürüldü.

Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) üyesi olan Fuad Hüseyin, daha önce Maliye Bakanlığı görevini yürütmüştü.