Irak'ta geçen hafta kaçırılan gazeteci Hafaci serbest bırakıldı - Son Dakika

Uluslararası Af Örgütü, Irak'ın başkenti Bağdat'ta 6 Aralık'ta kaçırılan foto muhabiri Zeyd Muhammed el-Hafaci'nin serbest bırakıldığını duyurdu.

Af Örgütünün Irak Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeyd özgürlüğüne ve ailesine kavuştu. Harekete geçen herkese teşekkürler" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 22 yaşındaki Hafaci'nin kim tarafından kaçırıldığı ve nasıl serbest bırakıldığına dair bilgi paylaşılmadı.

Serbest gazeteci Hafaci, 6 Aralık sabahında Bağdat'ın Kahire Mahallesi'ndeki evinin önünden kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce kaçırılmıştı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü dün Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 3 gazetecinin öldürüldüğünü, Hafaci ve gazeteci Muhammed el-Şammari'nin de kaçırıldığını bildirmişti.

Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde, protestocuların yanı sıra aktivist ve gazeteciler de hedef alınıyor.

Irak'taki gösteriler

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.